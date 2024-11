Sucesso da COP29 'exigirá liderança e compromisso do G20', diz chefe da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste domingo (17), véspera da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que os líderes do grupo assumam sua "liderança" para alcançar "um resultado bem-sucedido" na COP29 sobre o clima, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão.

"É hora de dar o exemplo com a liderança das maiores economias e maiores emissores de poluentes. O fracasso não é uma opção. Um resultado bem-sucedido na COP29 ainda é possível, mas exigirá liderança e compromisso do G20", disse Guterres em coletiva de imprensa.

A questão do financiamento dos programas contra as mudanças climáticas domina os esforços nas negociações em Baku. O objetivo é definir claramente como custear mais de 1 trilhão de dólares anuais em ajuda aos países em desenvolvimento como parte da estratégia.

Esses recursos seriam destinados a investimentos em energias limpas e proteção das cidades contra desastres climáticos.

Os países em desenvolvimento reivindicam globalmente 1,3 trilhão de dólares (R$ 7,5 trilhões na cotação atual) por ano até 2030 para combater as mudanças climáticas. As potências europeias, por sua vez, pressionam para que grandes países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e Turquia, também contribuam para enfrentar os problemas ambientais em nações de baixa e média rendas.

Mas esses países se opõem à ideia. O Brasil, por exemplo, argumenta que os países desenvolvidos são os principais responsáveis históricos pelas emissões de gases poluentes.

No entanto, o impasse pode ser resolvido com as conversas paralelas que estão ocorrendo no Rio de Janeiro, onde, na segunda e terça-feira, acontece a cúpula das 20 principais economias do planeta, indicou uma fonte diplomática à AFP. Os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases poluentes no mundo.

Guterres exortou os líderes do grupo a darem "instruções claras aos negociadores em Baku para que cheguem a um acordo absolutamente essencial sobre o novo objetivo financeiro global".

