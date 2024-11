Sara perde força e vira depressão tropical após deixar um morto e milhares de afetados em Honduras

A tempestade tropical Sara perdeu força ao passar por Belize e chegará à Guatemala e ao sul do México como uma depressão tropical, após ter causado uma morte, inundações e deixado mais de 70.000 afetados em Honduras.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) destacou em seu último relatório que "Sara se enfraqueceu para depressão tropical" enquanto cruzava Belize a 13 km/h, com ventos sustentados de 55 km/h.

Apesar do enfraquecimento, o NHC pediu que os governos de Honduras, Guatemala, Belize e México mantivessem o alerta, pois as chuvas ainda poderiam causar "inundações catastróficas e potencialmente fatais".

Até o momento, não foram registradas vítimas em Belize, mas as autoridades alertaram em seu último informe que os rios começaram a elevar seu nível e "chuvas severas" provocaram inundações em algumas áreas do país.

As inundações e deslizamentos de terra obrigaram o fechamento de algumas vias; duas pontes foram fechadas devido ao aumento do nível dos rios e o aeroporto internacional Philip Goldson, próximo à Cidade de Belize, está fora de operação até segunda-feira.

Na Guatemala, espera-se a chegada de Sara no norte do país, com impacto direto nas províncias de Petén, Izabal e Alta Verapaz. As chuvas associadas à tempestade tropical já afetaram 11.102 pessoas, danificaram várias dezenas de casas, quatro pontes e oito estradas.

Honduras começou a fazer um levantamento dos danos causados pelas inundações e pela chuva, embora tenha mantido o alerta vermelho em seis departamentos no norte e ampliado para mais dois no sul.

Uma pessoa morreu, 71.337 foram afetadas e 251 comunidades ficaram isoladas nos departamentos do norte do país devido ao impacto em estradas e pontes.

Quase mil casas foram danificadas pelas inundações e pelas cheias dos rios. Seis departamentos continuam em alerta vermelho.

No restante da América Central, o Panamá registrou 11 mortos, a Costa Rica, quatro e Nicarágua, um desaparecido, durante as últimas duas semanas, antes de Sara ser classificada como tempestade tropical.

bur-apg/dga/jb/ic

© Agence France-Presse