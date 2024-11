'O diabo está nos detalhes', diz Von der Leyen sobre acordo Mercosul-UE

A União Europeia (UE) e o Mercosul estão na "reta final" para alcançar um acordo de livre comércio, mas "o diabo está nos detalhes", disse neste domingo (17) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em uma entrevista à GloboNews, na véspera da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, Von der Leyen reconheceu que o braço executivo da UE enfrenta a "grande tarefa" de convencer todos os seus membros a apoiar o tratado, que é rejeitado pela França.

"O diabo está sempre nos detalhes. A reta final é a mais importante, mas também a mais difícil, muitas vezes", declarou.

"Temos que envolver os 27 chefes de Estado e de governo e os Estados-membros da União Europeia, e, do lado do Mercosul, todos os parceiros também terão que estar prontos para assinar. Isso sempre é uma grande tarefa a ser superada na parte final", acrescentou.

A União Europeia e os quatro membros fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) negociam há 25 anos um acordo de livre comércio entre os blocos.

Embora as partes tenham alcançado um acordo político em 2019, alguns países da UE têm dificultado novos avanços.

A França "se opõe" a esse acordo comercial, disse o presidente Emmanuel Macron neste domingo, durante uma visita à Argentina, antes de viajar para o Brasil para o G20. Ele afirmou que não acredita que a Comissão Europeia vá concluir as negociações com o Mercosul sem o apoio da França.

Novas manifestações por parte de agricultores franceses que são fortemente contra o acordo são esperadas para segunda-feira.

Agricultores de vários países europeus temem que produtos sul-americanos invadam seu mercado em condições desfavoráveis com um possível tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

A Comissão Europeia considera que tem o poder de selar o acordo com o Mercosul e outros tratados. No entanto, "não avançará sem um acordo político" entre os membros do bloco, indicou à AFP um funcionário próximo de Von der Leyen.

O pacto UE-Mercosul criaria um mercado integrado com cerca de 800 milhões de habitantes e pretende eliminar tarifas de importação sobre mais de 90% dos bens da UE exportados para o bloco sul-americano.

