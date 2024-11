Líderes evangélicos lamentam morte de Rina, fundador da Igreja Bola de Neve

A morte do apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, em um acidente de moto na noite deste domingo, 17, comoveu o cenário evangélico brasileiro. Rina, cujo nome de batismo era Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, foi uma figura central na criação e expansão da Bola de Neve Church, igreja conhecida por sua grande influência entre os jovens.

Após a notícia do acidente, diversos líderes religiosos lamentaram a morte de Rina.

"Partida de um grande líder"

O pastor Anderson Silva, líder da Machonaria, expressou a esperança cristã de reencontro e o reconhecimento do legado de Rina: "Nos vemos no outro lado do Rio? O Corpo de Cristo honrará seu legado". Em sua rede social, ele compartilhou ainda uma foto do apóstolo com palavras de conforto e gratidão pelo trabalho de Rina. Durante as denúncias feitas contra Rina, Anderson pediu orações pelo pastor e disse que estava empenhado em apoiar a Igreja Bola de Neve.

Luciano Manga, ex-vocalista da banda Oficina G3 e pastor da Igreja Batista Betânia, destacou a longa amizade com Rina, ressaltando o impacto que o fundador da Bola de Neve teve em sua vida e ministério.

Eu acabei de saber aqui o falecimento de um grande amigo, o Rina... amigo de muitos anos, celebrei o casamento dele... que o amado Deus, através do Espírito Santo, console a todos.

Pastor Josué Gonçalves, referência em aconselhamento familiar, enalteceu o impacto de Rina e seu trabalho missionário: "Hoje recebemos a notícia da partida para eternidade de um grande líder... Que o Espírito Santo console a família, irmãos e amigos". Josué lembrou a contribuição do fundador da Bola de Neve e ofereceu suas orações aos familiares.

O apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, ressaltou a dor da perda e a importância do consolo divino: "Acabei de receber a notícia agora... que o Senhor possa tocar no coração da tristeza da família e que a força que é o Consolador possa sustentar os teus filhos nesse momento tão difícil... nós sabemos que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor", em menção ao Salmo 116.15.

A dor e a saudade também foram expressas pelo apóstolo Agenor Duque, líder do Ministério Plenitude: "Seu legado de fé, amor e dedicação ao Reino de Deus permanecerá vivo em nossos corações e na história. Que o Senhor conforte os corações de todos os familiares, amigos e discípulos neste momento de dor. A saudade é imensa, mas sabemos que ele está agora na glória do Pai". Em seu depoimento, Agenor falou da importância de continuar a obra que Rina iniciou.

O apóstolo Renê Terra Nova, líder da Igreja MIR (Ministério Internacional da Restauração), falou com pesar sobre o impacto pessoal de Rina em sua vida, lembrando-o com carinho: "É com tristeza e lágrimas nos olhos que recebi essa horrível notícia... que dor terrível, que perda horrível. Os céus receberam esse príncipe de braços abertos". Ele também citou as Escrituras para consolar os familiares e a comunidade: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação... Que nos consola em toda a nossa tribulação".

Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista Getsêmani, em Belo Horizonte, compartilhou o sentimento de perda de um grande amigo: "17 de novembro, um dos dias mais tristes para minha vida porque eu perdi um filhão do coração... que amizade linda a nossa, que maravilha poder ter estado com ele no momento do início da vida dele... Que o Espírito Santo conforte a vocês e a minha conversa com o pastor Rina foi há poucos dias atrás... contem comigo".