Janja diz que não tem gabinete de primeira-dama por 'machismo'

A primeira-dama Janja Silva afirmou que considera "machismo" o fato de não ter direito a um gabinete formal, como acontece com o presidente Lula (PT) e outras autoridades.

O que aconteceu

"Se eu quiser produzir uma carta ou alguma coisa, eu pago do meu bolso", disse Janja. Em entrevista à CNN transmitida neste domingo (17), ela citou os exemplos dos Estados Unidos, do México e do Paraguai, que contam com estruturas desse tipo para primeiras-damas.

A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo, recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai que, por um problema de saúde, não pode estar no G20 com a gente e (foi enviado) da oficina da primeira-dama. Quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso e isso ninguém sabe. Eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso. As roupas que eu uso, tudo. Tudo, tudo, tudo sai dali.

Janja Silva, primeira-dama do Brasil

Reclamação já foi feita outras vezes por Janja. Em uma entrevista em novembro de 2023, ela usou argumentos parecidos com os divulgados hoje para defender sua posição em relação ao tema.

Na entrevista, primeira-dama lembrou tour pela Casa Branca que começou pela cozinha. Segundo ela, a situação aconteceu no ano passado e também refletiu o problema da igualdade de gênero. "Uma mulher, óbvio, ela quer conhecer a cozinha da casa", disse Janja.

"Não está no meu sonho", diz Janja sobre carreira política. A primeira-dama afirmou que não sabe se tem vocação para área e disse não ter "muita paciência" também. "Talvez eu ainda queira viver muitas outras coisas com o meu marido", acrescentou.

Entrevista teve defesa de regulação das redes sociais. "O mundo digital não pode ser um mundo sem regras", disse ela, que negou que a medida seja a mesma coisa que censura e citou Elon Musk ao falar sobre o assunto.

Janja disse "Fuck you, Elon Musk"

Janja mandou Musk 'se f*' em inglês. A declaração foi dada durante painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 de sábado (16) em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.

Fala aconteceu quando Janja fazia crítica a fake news. "Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", disse a primeira-dama, que lembrou o impacto do problema na tragédia climática do Rio Grande do Sul e em outras situações.

Buzina de navio foi gancho para xingamento em inglês. Som interrompeu fala de Janja, que emendou no ato: "deve ser o Elon Musk". "Eu não tenho medo de você", disse ela em seguida — antes de xingar o sul-africano.

Musk é dono do X (antigo Twitter). A plataforma é apontada hoje como um dos principais ambientes digitais de difusão de desinformação. Além dela e da SpaceX, o empresário tem outras empresas de tecnologia e em outras áreas.

Na quinta (14), Janja defendeu a taxação de bilionários como Musk. Segundo a primeira-dama, super-ricos devem "contribuir para o desenvolvimento do mundo". A fala se deu durante um debate que precedeu a agenda de atividades do G20.