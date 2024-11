G20 Brasil: Acordo entre UE e Mercosul marcou reunião entre Lula e Leyen

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste domingo, 17, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo o Planalto, o tema da reunião foi o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas não deu detalhes.

Mais cedo, Leyen disse por uma rede social, que estava no Brasil "para aprofundar nossas parcerias globais e criar novas. Isso importa mais do que nunca", destacou na postagem.

Além de Lula, participaram da reunião o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Márcio Elias Rosa.

O presidente Lula ainda tem mais seis reuniões bilaterais agendadas para este domingo com os presidentes de Angola, Turquia, Egito, França e Bolívia, além do primeiro-ministro do Vietnã.