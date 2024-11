EUA autoriza Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares dentro da Rússia, declarou à AFP um funcionário sob condição de anonimato.

Os jornais The New York Times e The Washington Post já haviam informado anteriormente, citando fontes anônimas, que essa decisão de Washington é uma resposta ao envio de tropas pela Coreia do Norte para apoiar Moscou no campo de batalha.

O funcionário americano que falou à AFP confirmou a veracidade dessas informações.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tem pressionado constantemente Washington para permitir o uso do poderoso Sistema de Mísseis Táticos do Exército, conhecido pela sigla em inglês ATACMS, para atacar alvos dentro do território russo.

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, já havia alertado que tal aprovação significaria que a Otan estaria "em guerra" com a Rússia, uma ameaça feita anteriormente quando os aliados da Ucrânia intensificaram sua assistência militar a Kiev.

A mudança de postura do governo de Biden foi motivada pela chegada de tropas norte-coreanas à Rússia. Relatórios de inteligência ocidentais sugerem o envio de cerca de 10.000 efetivos.

