Dezenas de pessoas são mortas e feridas em ataques israelenses contra Gaza, dizem médicos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Dezenas de palestinos foram mortos ou ficaram feridos em um ataque israelense contra um prédio residencial que abrigava pelo menos seis famílias na cidade de Beit Lahiya, no norte de Gaza, neste domingo, disseram médicos e moradores.

A Emergência Civil Palestina disse que aproximadamente 70 pessoas viviam na propriedade, mas o gabinete de imprensa do governo de Gaza colocou o número de mortos em 72.

O Exército de Israel, que combate o grupo militante palestino Hamas em Gaza desde outubro de 2023, disse que vários ataques foram conduzidos durante a noite contra “alvos terroristas” em Beit Lahiya, com todo o possível sendo feito para evitar danos a civis.

“Todas as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde administrado pelo Hamas têm que ser tratadas com cautela porque foram repetidamente comprovadas como não confiáveis em incidentes anteriores”, disse.

Vídeos do local do ataque obtidos pela Reuters mostram moradores locais retirando corpos de uma enorme pilha de escombros, com as casas ao redor também danificadas, algumas de forma grave.

No mês passado, o Exército de Israel enviou tanques para Beit Lahiya e para as cidades próximas de Beit Hanoun e Jabalia, o maior dos oito históricos campos de refugiados da Faixa de Gaza, no que afirmou ser uma campanha para enfrentar militantes do Hamas por meio de ataques e evitando que eles se reagrupem.

O Exército disse ter matado centenas de militantes nessa três áreas que, segundo moradores, foram isoladas da Cidade de Gaza pelas forças israelenses.

MORTES CRESCEM

Um comunicado da ala armada da Jihad Islâmica, uma aliada do Hamas, disse neste domingo que combatentes explodiram um veículo militar israelense durante combates em Beit Lahiya. Não houve comentário de Israel sobre essa alegação em um primeiro momento.

Mais tarde neste domingo, um ataque israelense matou cinco palestinos encarregados de escoltar caminhões de auxílio humanitário que haviam entrado no enclave, segundo moradores de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Outro ataque na Cidade de Gaza matou dois homens, acrescentaram.

Mais cedo no dia, um ataque aéreo israelense matou pelo menos 10 pessoas no campo de Bureij, na região central da Faixa de Gaza, quando um míssil atingiu uma casa, segundo médicos. Quatro outras pessoas foram mortas no campo de Nuseirat, nas proximidades, acrescentaram.

O Catar disse ao Hamas e a Israel que interromperá as tentativas de mediar um cessar-fogo em Gaza e um acordo pela libertação de reféns até que eles demonstrem “disposição e seriedade” de retomar as negociações.

Os dois lados em guerra continuam apontando o dedo um ao outro. O Hamas quer um acordo que acabe com a guerra, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que o conflito só pode terminar quando o Hamas for erradicado.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 43.800 pessoas foram confirmadas como mortas desde 7 de outubro de 2023. Militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 israelenses naquele dia e ainda mantêm dezenas dos 250 reféns que levaram de volta para Gaza, segundo contagens israelenses.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi, no Cairo, e Emily Rose, em Jerusalém)