Desabamento de prédio na Tanzânia deixa ao menos 13 mortos

DAR ES SALAAM (Reuters) - Pelo menos 13 pessoas morreram após um prédio desabar na capital comercial da Tanzânia, Dar es Salaam. Mais de 80 pessoas foram resgatadas, informou a presidente do país neste domingo (17).

O prédio de quatro andares no mercado Kariakoo, no leste de Dar es Salaam, desabou no sábado (16) por volta das 9h (no horário local).

Em um discurso, a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, disse que mais de 80 pessoas foram resgatadas e levadas às pressas para hospitais, com 26 delas ainda hospitalizadas.

Ela acrescentou que o governo cobrirá os custos do tratamento e ajudará nos preparativos para o enterro.

Os desmoronamentos de edifícios ocorrem em algumas cidades africanas devido a padrões de construção fracos ou à falta de fiscalização.

(Reportagem de Nuzulack Dausen)