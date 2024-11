Depressão tropical Sara encharca Honduras e fecha aeroportos, com pelo menos uma morte

TEGUCIGALPA (Reuters) - A depressão tropical Sara, que está movendo-se lentamente, despejou fortes chuvas sobre Honduras neste fim de semana, causando pelo menos uma morte, forçando milhares a deixarem suas casas e destruindo pontes e uma estrada por causa das enchentes, disseram autoridades neste domingo.

Aeroportos na capital Tegucigalpa e no polo industrial de San Pedro Sula foram fechados, segundo autoridades de aviação civil.

Sara se deslocou para noroeste, onde atingiu a região vizinha Belize neste domingo, lar de ruínas antigas, resorts de praia e recifes de corais populares entre turistas. Também ameaçou causar grandes enchentes e elevar o nível de rios.

O centro da tempestade está atualmente localizado cerca de 88 quilômetros a oeste da Cidade de Belize, centro comercial do pequeno país do Caribe, de acordo com o último informe do Centro Nacional de Furacões dos EUA. O governo pediu que moradores locais realizem serviços religiosos dominicais remotamente e anunciou que todas as escolas terão suas atividades suspensas na segunda-feira, como medida de precaução.

O Centro Nacional de Furacões rebaixou a tempestade de "Tempestade Tropical" para "Depressão Tropical" neste domingo e disse que espera que ela se enfraqueça à medida em que avança para o interior da Península de Yucatán, no México.

O serviço meteorológico de Miami estima ventos sustentados da Sara em no máximo 55 quilômetros por hora e seu movimento em direção ao noroeste em apenas 13 quilômetros por hora.

(Reportagem de Gustavo Palencia em Tegucigalpa e Jose Sanchez na Cidade de Belize)