Consertar carro com miojo funciona? Veja os riscos de usar na funilaria

Do UOL, em São Paulo

Histórias curiosas não faltam nas redes sociais. E uma das 'manias', que não é tão nova assim, viralizou recentemente, com um vídeo que mostra o uso de macarrão instantâneo como material da funilaria, e no lugar da massa de poliéster.

Apesar de mais barato, vale ressaltar que o trabalho com miojo acabará sendo redobrado, uma vez que a chance de ficar bom e a durabilidade do serviço serão bem menores. Eis alguns motivos:

O macarrão não tem a mesma capacidade de aderência aos materiais.

E nem de modelagem das superfícies.

Por isso, a chance de deixar imperfeições e de não durar muito tempo, são grandes.

Fica bom só nas imagens, e olhe lá

Ao contrário da imagem anterior, aqui o faz-tudo está "apenas" dando um retoque com o miojo Imagem: Reprodução / YouTube (canal variedades)

Em fotos e vídeos que circulam por aí, até parece que fica um trabalho bem feito. Se quem executou o serviço foi bem cuidadoso, não é fácil de detectar alguma falha, pelo menos na primeira impressão.

Por outro lado, também há registros de funileiros (de verdade) desfazendo o serviço com miojo. Ao quebrar a superfície de macarrão, ela simplesmente se desfaz e estoura, algo que não ocorre com a massa de funilaria.

Vale sempre lembrar que somente utilizando as técnicas e os materiais corretos que as peças danificadas podem ser consertadas com o serviço de funilaria. Além disso, o funileiro utiliza alguns materiais, como martelos especiais, para garantir que a lataria volte ao seu visual original. Nada disso pode ser visto nesses conteúdos da internet, de que usa o miojo.

Outro material utilizado são as folhas de flandres, feitas de uma combinação de ferro e aço. Ainda assim, também existem situações onde não é recomendado recuperar uma peça, e sim trocá-la.

Os metais têm memória, algo que ajuda inclusive no martelinho. Mas nem sempre a chapa consegue voltar ao normal, mesmo com a massa correta, e por isso se aconselha a troca.

Fonte: Alexandre Barros Pinho, dono da oficina mecânica e funilaria WTC Express.

*Com reportagem de setembro de 2023