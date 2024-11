O primeiro carro de passeio nacional com turbo de fábrica foi o lendário Fiat Uno Turbo, apresentado há 30 anos como um legítimo esportivo. Seu pequeno motor de apenas 1,4 litro era mais veloz das acelerações e retomadas que qualquer outro esportivo nacional da época.

Meses depois, o Tempra também ganhou o "caracol", apelido do turbo devido ao seu formato. Aliás, quem não se lembra do desenho animado "Turbo", onde o protagonista era um caracol?

Pois bem, se antes o turbo estava relacionado a carros com alto desempenho, hoje ele é tão comum que equipa até mesmo modelos de entrada do nosso mercado sem nenhuma pretensão esportiva.

No vídeo dessa semana mostro de maneira prática e simples como é o funcionamento dessa maravilha que consegue deixar qualquer motor mais esperto.

