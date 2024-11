Casa da ex-esposa de autor de atentado na Praça dos Três Poderes pega fogo em SC

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A casa onde mora a ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado a bomba na Praça dos Três Poderes em Brasília, pegou fogo neste domingo, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Central de Plantão Policial (CPP) de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Segundo os bombeiros, a moradora da residência foi retirada do local com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em todo o corpo. Ela foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto socorro do hospital regional.

A CPP de Rio do Sul informou que trabalha com a hipótese de que a mulher, identificada como Daiane Dias, tenha tentado suicídio. Os fatos pertinentes ao incêndio estão sendo apurados pela Polícia Civil, acrescentou o órgão.

Segundo nota da CPP, a mulher de 41 anos teria adquirido produto inflamável em um estabelecimento comercial da cidade, se deslocado até sua residência e provocado o incêndio, permanecendo no interior do imóvel.

O órgão disse que a Polícia Federal também deve realizar diligências no local. De acordo com a central, Daiane foi socorrida por um vizinho, atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital em estado grave.

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, foi autor de um atentado a bomba nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) em 13 de novembro. Ex-candidato a vereador pelo PL, ele foi atingido por uma das explosões e morreu no local. O homem estava em Brasília há cerca de quatro meses, segundo informações da Polícia Federal.