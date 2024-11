Taylor Swift, Trump, garimpo: professores avaliam o que caiu na Fuvest 2025

A 1ª fase do vestibular da Fuvest 2025 abordou diferentes tópicos no exame aplicado neste domingo (17). A prova foi definida pelos especialistas como criativa e bem elaborada, porém, com uma exigência alta para os candidatos.

O que aconteceu

Temas contemporâneos foram explorados. Cultura de cancelamento, mudanças climáticas, impacto do garimpo ilegal nas terras indígenas e igualdade de gênero foram alguns dos temas abordados nas provas aplicadas. O gabarito oficial foi divulgado na noite deste domingo (clique neste link).

Donald Trump criticando imigrantes aparece em questão. O recém-eleito presidente dos Estados Unidos foi representado em uma charge.

Trechos de música de Taylor Swift agita as redes sociais. A canção 'I hate it here' da cantora virou tema de questões em língua inglesa.

A música da cantora norte-americana serviu de mote para duas questões da prova de inglês, conviveu também com um trecho de uma música do grupo R.E.M e também um trecho da música de Ary Barroso, que remete à construção da brasileira. Então, as músicas, assim como obras de artes, como a reprodução do mamoeiro da Tarsila do Amaral e outros tantos instrumentos de manifestação artística, são uma tônica das provas da Fuvest. É claro que o fato de usar a Taylor Swift, que tem inúmeros fãs no nosso país, teve um aspecto positivo. Mas posso garantir que a música não estava lá por estar, tinha um propósito, que era discutir um tema importante.

Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest

A Fuvest 2025 ainda trouxe trechos de outras músicas. R.E.M ('Fall on me') e Ary Barroso ('Aquarela do Brasil') também foram citados.

O que dizem os professores

Na avaliação dos professores, a prova aplicada neste domingo foi definida como interdisciplinar, bem elaborada, complexa e com uma estrutura textual rica. Todas as disciplinas tiveram questões interdisciplinares.

Definitivamente, a Fuvest perdeu aquela característica de ser uma prova muito direta ao ponto e muito conteudista. Essa foi uma prova interdisciplinar, interpretativa, analítica e complexa.

Guilherme Freitas, professor de Geografia da Escola SEB Lafaiete

Um dos pontos exigidos ao candidato era um aprofundamento sobre determinados temas. Era necessário repertório para resolver algumas questões.

É uma prova que se apresentou bastante equilibrada, em termos de questões interdisciplinares, alternando com questões mais específicas de cada disciplina. Uma prova com uma grande riqueza de textos, tanto textos escritos, como gráficos, imagens e mapas. Prova também diversificada do ponto de vista da complexidade das questões. Questões que se apresentavam com uma resolução mais fácil. Questões que exigiam do candidato mais repertório e muitas questões contextualizadas, com temas contemporâneos. Um perfil de prova interdisciplinar, conceitual e exigindo repertório do estudante.

Rui Calaresi, professor de Geografia do Cursinho da Poli

A prova foi bem diferente pois trazia bastante comparações e questões multidisciplinares. Destaco uma questão sobre a violência contra as mulheres. Era uma mulher que se silenciou e depois conseguiu se libertar. A questão falava sobre essa reconfiguração dessa mulher, que trazia uma obra não obrigatória. Também destaco uma questão sobre igualdade de gênero no esporte, com depoimento da Marta falando sobre essa equidade.

Willy Rocha Júlio, professor de Língua Portuguesa da Escola SEB Lafaiete

A prova foi definida pelos especialistas como criativa, porém, considerada trabalhosa. Temas como mudanças climáticas e questões sociais também estiveram em evidência no exame.

Foi uma prova muito bem elaborada, criativa, mas que provocou para os alunos um certo trabalho. Uma prova com questões difíceis. O aluno tem que ler o texto e ter o domínio do assunto. Foram questões que exigiram muita atenção ao candidato. O tema mais usado foi ligado ao meio ambiente e a questões sociais, bem atual e contemporânea. As provas de matemáticas foram trabalhosas. Física foi mais cansativa, exigindo um conhecimento aprofundado.

Vera Lúcida da Costa Antunes, coordenadora Pedagógica do Objetivo

A melhor definição da prova é a interdisciplinariedade e atualidade das questões. Na prova de Sociologia, nós tivemos seis questões de sociologia diretas, mais duas interdisciplinares com literatura e uma com geografia. Na parte de filosofia, quatro questões de filosofia, sendo duas interdisciplinares com inglês e uma com história. Em Sociologia, teve uma questão sobre o manto Tupinambá na perspectiva do líder indígena Davi Kopenawa e da artista Glicéria Tupinambá. Isso é importante porque o manto já foi abordado nas provas do ano passado como a Unicamp, mas como ele foi devolvido ao Museu Nacional pelo Museu da Dinamarca, a gente esperava que o tema voltasse.

Teve temas como cultura do cancelamento, uma sobre a mídia digital a partir do Byung Chul-Han, com uma a discussão bem atual. Além disso, uma questão clássica de Max Weber falando da ética protestante e o espírito do Capitalismo. Uma prova de sociologia com dificuldade média para cima. Já a filosofia, como foi uma tendência nos últimos anos, uma prova mais exigente no grau de dificuldade. Teve uma questão do Edmund Husserl falando da percepção do outro com uma charge citando o ex-presidente Trump nos Estados Unidos e a questão dos imigrantes.

Breno Silva, professor de Filosofia e Sociologia da Escola SEB Lafaiete

Cadernos de provas estão liberados

A Fuvest divulgou as versões das provas aplicadas neste domingo. Clique nos links abaixo para visualizar.

Menor taxa de abstenção da história da 1ª fase. O exame registrou um número de abstenção de: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. A taxa foi de 8,68% em 2023.

Foram 107.330 candidatos inscritos. Eles disputam as 8.147 vagas disponíveis, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Início da prova foi às 13h e o encerramento às 18h. A partir das 16h, era permitido o estudante deixar o local de prova.

Prova foi aplicada na capital e em outras 31 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo. O exame da primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha das disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Algumas delas serão interdisciplinares.

A lista de aprovados para 2ª fase será liberada em 2 de dezembro. Para avançar, o candidato precisa atingir uma nota mínima, mas o percentual varia de carreira para carreira.

Calendário vestibular Fuvest 2025