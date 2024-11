Biden: não precisamos escolher entre meio ambiente e economia, podemos fazer as duas coisas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo, 17, que não é preciso escolher entre meio ambiente ou economia, mas que é possível tratar das duas coisas ao mesmo tempo. Ele também destacou ser o primeiro presidente americano em exercício a visitar a Floresta Amazônica e afirmou estar "comprometido" em salvá-la.

"Não precisamos escolher entre o meio ambiente e a economia, nós podemos fazer as duas coisas, como fizemos no meu país. Não é segredo que sairei do governo em janeiro, mas deixarei ao novo presidente as instruções do que podemos fazer", afirmou Biden nesta tarde, durante discurso em Manaus (AM), após visita ao Museu da Amazônia e sobrevoo de helicóptero sob a floresta. Ele chegou ao Brasil pouco depois do meio-dia, e deve seguir para as reuniões do G20, no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, "alguns querem atrasar a resolução da energia verde", mas ele destaca que ela "está a caminho e sabemos que ninguém pode revertê-la". A questão, diz Biden, é quais governos ficarão pelo caminho dessa revolução e quais vão abraçar a oportunidade oferecida.

Biden disse que, a cada minuto, "o mundo queima uma quantidade imensa de florestas", mas que os Estados Unidos estão lutando para reverter o desflorestamento até 2030. "No meu país, estamos preocupados em conservar uma área de florestas e de águas em uma área maior que o Uruguai", acrescentou.

Além disso, o presidente americano afirmou estar trabalhando com parceiros para trazer ações que impactem e reduzam as mudanças climáticas. "Nós todos sabemos que podemos fazer muito mais, e devemos fazer muito mais, no nosso país e no exterior", diz. "A luta para salvar nosso planeta é uma luta pela humanidade, para as gerações que virão."

Biden anunciou que os Estados Unidos vão mobilizar centenas de milhões de dólares para ajudar empresas no reflorestamento da Amazônia e também lançou uma coalizão de financiamento no Brasil que trará US$ 10 bilhões. E, conforme anunciado mais cedo pela Casa Branca, o presidente reforçou os US$ 50 milhões adicionais para o Fundo Amazônico. Além disso, Biden disse querer lançar uma nova base para conservação internacional.