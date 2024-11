Bela Karolyi, treinador de Nadia Comaneci, morre aos 82 anos

O famoso treinador de ginástica artística Bela Karolyi, que revelou a romena Nacia Comaneci, morreu aos 82 anos, informou a USA Gymnastics no sábado (16).

O húngaro de origem romena treinou Comaneci na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal 1976 e nos Jogos de Moscou 1980.

Passado esse período, desertou para os Estados Unidos em 1981 com sua esposa e também treinadora, Marta, em uma etapa na qual treinou a americana Mary Lou Retton, ouro nos Jogos de Los Angeles 1984.

"Um grande impacto e influência na minha vida. Descanse em paz, Bela Karolyi", escreveu Comaneci em sua conta no Instagram, com uma foto sua na juventude ao lado do treinador, que morreu na sexta-feira.

Conhecido por seu estilo rígido, Karolyi era considerado polêmico por muitos trabalhou ao lado da esposa na equipe americana, dirigindo um centro de treinamento no Texas.

Marta foi fundamental na transformação das equipes de ginástica nos EUA, que passaram a ser capazes de dominar nos grandes eventos do esporte.

A USA Gymnastics deixou de usar o centro de treinamento em 2018, depois do escândalo de abuso que envolveu o ex-médico da equipe Larry Nassar.

A americana Dominique Moceanu, uma das pupilas de Karolyi e campeã olímpica nos Jogos de Atlanta 1996, disse que a personalidade do treinador tinha dois lados.

"Bela Karolyi foi um homem cuja influência na minha vida e na ginástica de elite é inegavelmente significativa. Era uma pessoa complexa, que encarnava uma mescla de forças e defeitos que deixaram um impacto duradouro nas pessoas ao seu redor", escreveu Moceanu na rede social X.

"Suas palavras duras e sua atitude crítica muitas vezes pesaram muito sobre mim. Embora nosso relacionamento fosse cheio de dificuldades, alguns desses momentos de adversidade me ajudaram a forjar e definir meu próprio caminho".

"Ao nos despedirmos de Bela, escolho enviar pensamentos amorosos à sua família e entes queridos (...) Que ele descanse em paz".

Bela Karolyi está no Hall da Fama da Ginástica Internacional desde 1997.

