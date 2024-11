Ataque de Israel contra Beirute mata chefe de imprensa do Hezbollah, dizem fontes de segurança

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque israelense contra um prédio na região central de Beirute neste domingo matou o chefe de relações com a imprensa do Hezbollah, Mohammad Afif, disseram duas fontes libanesas à Reuters, embora não tenha havido uma confirmação imediata do Hezbollah.

Israel raramente atingiu autoridades de alto escalão do Hezbollah, que não têm funções militares claras, e seus ataques aéreos são, no geral, direcionados a subúrbios no sul de Beirute, onde o Hezbollah tem sua presença mais forte.

O Exército de Israel se recusou a comentar em resposta a perguntas da Reuters. A conta de um porta-voz militar israelense na rede social X, que frequentemente publica ordens de retirada para áreas prestes a serem bombardeadas, não exibiu nenhum aviso do tipo antes desse ataque.

Hezbollah e Israel estão trocando ataques há mais de um ano, desde que o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes contra alvos militares israelenses em 8 de outubro de 2023, um dia depois de seus aliados palestinos do Hamas realizarem um ataque fatal no sul de Israel.

No fim de setembro, Israel expandiu dramaticamente sua campanha militar no Líbano, com pesados bombardeios contra o sul, o leste e os subúrbios do sul de Beirute, além de incursões terrestres ao longo da fronteira.

Além de visar o Hezbollah, a escalada matou vários soldados do Exército do Líbano, incluindo dois que morreram neste domingo quando Israel atacou um posto militar na cidade de Al-Mari, no sul, disse o Exército libanês no X. Outros dois soldados ficaram feridos, afirmou.

