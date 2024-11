Após fala de Janja, Tarcísio homenageia SpaceX e Elon Musk: 'visionário'

Do UOL, em São Paulo

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez uma publicação nas redes sociais em homenagem à SpaceX e a Elon Musk. A empresa pertence ao empresário sul-africano, xingado pela primeira-dama Janja da Silva durante um painel do G20 Social neste sábado (16).

O que aconteceu

Tarcísio chamou Musk de "visionário". No post, ele exaltou o fato da SpaceX ter conseguido pousar com sucesso o Super Heavy, um propulsor de foguetes de 70 metros de altura, em uma base nos Estados Unidos em 13 de outubro.

Governador cumprimentou empresário por cargo na gestão Trump. Tarcísio afirmou que Musk "vai contribuir muito agora liderando o novo Departamento de Eficiência Governamental". O sul-africano foi anunciado para a vaga no último dia 12.

Publicação aconteceu no mesmo dia em que Janja se indispôs com Musk. Ontem (16), a frase da primeira-dama disparou uma onda de críticas a ela por partes de figuras políticas de direita, como Tarcísio. Jair Bolsonaro (PL), Damares Alves (Republicanos) e Nikolas Ferreira (PL) foram algumas delas.

"Não temos que xingar ninguém", disse Lula (PT) após episódio. A fala do presidente se deu no Festival Aliança Global, também no Rio. Hoje, ele e Tarcísio são apontados como dois possíveis candidatos à presidência em 2026.

Janja disse "Fuck you, Elon Musk"

Janja mandou Musk 'se f*' em inglês. A declaração foi dada durante painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.

Fala aconteceu quando Janja fazia crítica a fake news. "Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", disse a primeira-dama, que lembrou o impacto do problema na tragédia climática do Rio Grande do Sul e em outras situações.

Buzina de navio foi gancho para xingamento em inglês. Som interrompeu fala de Janja, que emendou no ato: "deve ser o Elon Musk". "Eu não tenho medo de você", disse ela em seguida — antes de xingar o sul-africano.

Musk é dono do X (antigo Twitter). A plataforma é apontada hoje como um dos principais ambientes digitais de difusão de desinformação. Além dela e da SpaceX, o empresário tem outras empresas de tecnologia e em outras áreas.

Na quinta (14), Janja defendeu a taxação de bilionários como Musk. Segundo a primeira-dama, super-ricos devem "contribuir para o desenvolvimento do mundo". A fala se deu durante um debate que precedeu a agenda de atividades do G20.