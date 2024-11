Alemães Krawietz e Pütz são campeões do ATP Finals nas duplas

Os tenistas alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz foram campeões do ATP Finals nas duplas neste domingo (17), em Turim, ao derrotarem na final o croata Mate Pavic e o salvadorenho Marco Arévalo.

Krawietz e Pütz fecharam o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 7-6 (8/6), em uma hora e 38 minutos.

Os alemães foram os últimos a se classificarem para o torneio, com a oitava posição no ranking de duplas da ATP, mas tiveram uma semana espetacular na Itália.

Na fase de grupos, Krawietz (32 anos) e Pütz (36 anos) já haviam derrotado Pavic e Arévalo, que vão encerrar a temporada como a dupla número 1 do mundo.

No sábado, os campeões estiveram à beira da eliminação, chegando a salvar um match point na semifinal contra os australianos Max Purcell e Jordan Thompson.

É a segunda temporada de Krawietz e Pütz jogando juntos. Este ano, eles foram campeões do ATP 500 de Hamburgo e vice-campeões do US Open.

