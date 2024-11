Veterinários públicos das zonas sul e leste de SP passam a funcionar aos finais de semana e feriados

Hospitais veterinários públicos da zona sul e leste de São Paulo passam a funcionar, a partir deste sábado, 16, aos finais de semanas e feriados. Os atendimentos, voltados para a população de baixa renda e exclusivos para moradores da capital, serão realizados das 7h às 17h.

Para usar o serviço, os tutores precisam portar e apresentar alguns documentos obrigatórios, como RG e CPF, carteira do Registro Geral do Animal (RGA), comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo pet e algum comprovante da condição social, como o Cadastro Único (CadÚnico).

Nestes horários ampliados, as unidades (veja os endereços abaixo) só atendarão casos de urgência e emergência, condições que são definidas por critérios médicos e clínicos. De acordo com a Prefeitura, essas situações podem ser entendidas da seguinte forma:

- Urgência: situação clínica ou cirúrgica sem risco de morte iminente, que pode evoluir para um quadro grave se não for tratado com rapidez. Exemplos: tumores com feridas, icterícia (animal amarelado) e secreção na região genital, no caso de fêmeas.

- Emergência: implica risco iminente de morte e deve ser tratados nos primeiros momentos após a constatação da situação. Exemplos: atropelamento, hemorragia ativa, convulsão, perda de consciência, falta de ar, obstrução urinária em felinos (quando o gato para de urinar).

- Não são casos de urgência e emergência: dor de ouvido, coceira ou doença de pele, tumores sem sangramento ativo, pequenas feridas ou cortes, claudicação (animal mancando), vômito esporádico, episódio pontual de diarreia, cistite e problema locomotor crônico. Nestas situações, os animais serão atendidos apenas com agendamento.

A Prefeitura viu a demanda pelas consultas aos animais domésticos crescer nos últimos anos. Em 2023, a quantidade de atendimentos realizados nos hospitais veterinários públicos de São Paulo foi de 150.454 ante 131.287, no ano anterior. Em 2021, o número de consultas foi 122.395 e, em 2020, 96.917 - os dados destes dois anos podem ter sofrido com a influência da pandemia da covid-19.

Um dos hospitais veterinários que passa a ter as portas abertas de forma diária é o da unidade de Jurubatuba, na zona sul da cidade.

De lá, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) comentou que a iniciativa de ampliar o atendimento para finais de semana e feriados atende ao pedido da população. "É um investimento com aumento da rede de profissionais, de vagas de empregos, no atendimento dos animais, é um bem-estar para todos", afirmou Nunes.

De acordo com a administração municipal, outras duas unidades de hospitais veterinários públicos deverão ser construídas em São Paulo, uma em São Miguel Paulista (zona leste) e outra na região de M’Boi Mirim (zona sul) - a data da entrega das unidades hospitalares não foi divulgada.

Onde ficam os hospitais veterinários públicos de São Paulo:

- Unidade Leste: Av. Salim Farah Maluf, esquina com R. Ulisses Cruz, lado par - Tatuapé;

- Unidade Norte: Rua Atílio Piffer, 687 - Casa Verde;

- Unidade Sul: Rua Agostino Togneri, n° 153 - Jurubatuba;

- Unidade Oeste: Av. Professor Orlando Marques de Paiva, 87 - Butantã (USP)