Por R$ 40, seladora a vácuo ajuda a armazenar alimentos e economizar espaço

O Guia de Compras UOL encontrou uma seladora a vácuo para embalar alimentos que está com 56% de desconto, saindo por R$ 40 na Shopee.

O produto ajuda a economizar espaço na geladeira na hora de armazenar a comida, e pode ser usado em carnes, legumes e outros alimentos. Veja adiante o que o fabricante promete sobre essa máquina seladora e o que dizem as avaliações de quem comprou.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Pode ser utilizado para armazenar peixes, vegetais, carnes e frutas;

Permite extrair o vácuo de forma controlada;

Ajuda a deixar os alimentos frescos por mais tempo;

Tem bomba de vácuo reforçada para mais rapidez.

O que diz quem comprou a seladora?

O produto tem mais de 5.000 avaliações só na Shopee. Confira alguns comentários de compradores.

Cabe em qualquer lugar para guardar. Ela faz o vácuo e lacra. E tem a opção de só lacrar sem fazer vácuo. Vieram dez saquinhos para eu fazer o vácuo...Recomendo. Entre um vácuo e outro, achei bom esperar um pouquinho para que ela ficasse bem quente de novo. Para só lacrar, não esperei.

Priscilla Gomes Cardoso

Chegou antes da hora e funcionou perfeitamente. Fácil de usar. Vem com manual em inglês e chinês e com dez saquinhos. Testei a selagem com o saco de arroz (cuidado ele pode grudar). Veio bem embalado.

Kelly Rosa Silva

Simplesmente perfeito. Chegou muito rápido e funcionando perfeitamente. Vi comentários dizendo que o vácuo voltava, então fiz o teste e comigo não voltou. O vendedor ainda mandou uns dez saquinhos para a gente poder testar o aparelho. Vendedor e produto estão de parabéns.

Hellen Costa

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores relatam que o produto apresentou defeito e não realiza a vedação das embalagens.

Veio aparentemente bem embalada. Porém, ao abrir, ouvi um barulho dentro, como se fosse peça solta/quebrada. Ao ligar, percebi que ela está tirando o vácuo, mas não selando. Tentei solicitar reembolso/devolução por vários dias seguidos e nada, até hoje não consegui.

Mariana de Queiroz Torres

Não gostei. O produto é muito frágil. Não veio nenhum saco para teste. Já veio com a trava quebrada. Comprei bobina dos sacos e não selou de forma alguma. Só em manusear a seladora, as letras já se apagaram em menos de duas horas de uso. Vou pedir reembolso.

Christiane Uchoa



Funcionou bem no primeiro uso. Depois a borracha de vedação soltou. Entrei em contato com o vendedor e, depois de uma semana, ainda não respondeu.

Raphael

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.