Resveratrol: pra que serve o composto natural e em que alimentos encontrar

É provável que você nunca tenha ouvido falar de resveratrol. No entanto, o composto natural é um antioxidante responsável pelos principais benefícios das uvas roxas, suco da fruta integral e também do vinho tinto, quando consumido com moderação.

O consumo de alimentos com resveratrol ou a sua suplementação tem sido associado a diversos benefícios para a saúde: pode fazer bem ao coração, melhorar a função cerebral e controlar inflamações, por exemplo.

No entanto, até o momento, a maioria das pesquisas sobre o resveratrol foi realizada em animais e tubos de ensaio. E sempre foram avaliadas quantidades maiores das que podem ser obtidas por meio da alimentação. Sendo assim, a maioria dos prováveis benefícios ocorre por meio da suplementação.

A seguir, veja detalhes das propriedades do resveratrol, quais alimentos contêm o fitonutriente, para quem é indicado e se há riscos.

O que é resveratrol?

O resveratrol é um composto vegetal derivado de algumas plantas e frutos, como as uvas roxas. Ele possui propriedades antioxidantes e ajuda o corpo a se desintoxicar das moléculas nocivas, que causam doenças. Pode ser obtido pelo consumo de alimentos fontes do fitonutriente ou por meio da suplementação.

Para que serve o resveratrol?

O resveratrol oferece diversos benefícios para a saúde, pois possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, cardioprotetoras e neuroprotetoras. No entanto, ainda faltam estudos científicos que comprovem a ação do fitonutriente nos seres humanos.

Os principais benefícios do resveratrol para a saúde são:

Combate o estresse oxidativo

Por conter antioxidantes, o resveratrol atua combatendo os radicais livres do organismo. Por isso, está associado a diminuição do estresse oxidativo, o que reduz o risco de doenças como as cardiovasculares, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, colesterol alto, entre outras.

Aumenta a longevidade

O resveratrol ativa alguns genes associados a um envelhecimento mais lento e aumenta a longevidade. O consumo regular de alimentos com o fitonutriente evita a oxidação do DNA das células. Com isso, ele melhora a saúde de forma geral, afasta o risco de algumas doenças e impacta na quantidade de anos que o indivíduo viverá.

Diminui o risco de câncer

O surgimento do câncer está associado a diversos fatores como alimentação, estilo de vida e também ocorre devido a questões hereditárias e genéticas. No entanto, estudos apontam que o resveratrol diminui os riscos da doença aparecer ao reduzir a inflamação do organismo e bloquear o crescimento e a propagação das células cancerosas.

Melhora o funcionamento cerebral

O composto pode contribuir com o aprendizado, a memória e o humor. Por possuir propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o resveratrol pode proteger as células cerebrais de danos causados pelos radicais livres.

Faz bem para quem tem diabetes

Boa notícia para quem tem diabetes: o resveratrol pode melhorar a sensibilidade à insulina, que é o hormônio que controla os níveis de glicose no organismo. Além disso, pode ativar uma proteína que ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais baixos.

Melhora a saúde cardíaca

O resveratrol tem sido muito utilizado no complemento de tratamento de doenças cardiovasculares. Devido às suas propriedades antioxidantes, o fitoterápico pode reduzir a pressão arterial e o colesterol "ruim" do organismo. Ambas condições são fatores de risco para problemas no coração.

Sabe-se que o resveratrol ajuda a produzir mais óxido nítrico, o que faz com que os vasos sanguíneos relaxem, evitando a pressão alta.

Quais alimentos contêm resveratrol?

Entre as principais fontes alimentares de resveratrol estão a uva roxa e o fitonutriente é encontrado na casca da fruta. O processo de fermentação dos vinhos tintos permite maior extração dessa substância, assim como acontece nos sucos integrais de uva. Algumas frutas vermelhas como mirtilos, além de hibisco, amendoim e cacau também possuem resveratrol, mas em menores quantidades.

Como o resveratrol age na pele?

Existem evidências que o resveratrol é um importante aliado no combate ao envelhecimento da pele. Isso ocorre devido a sua capacidade antioxidante. O fitonutriente também é anti-inflamatório, protegendo assim a pele dos danos causados pelo fotoenvelhecimento. Afasta o risco de infecções fúngicas, ou seja, provocadas por fungos.

Os produtos desenvolvidos com resveratrol ajudam a desacelerar o processo do envelhecimento, melhoram o aspecto das rugas e linhas de expressões. Além de estimular os fibroblastos, responsáveis pela produção do colágeno e elastina. Sendo assim, reforçam a elasticidade e sustentação da pele.

Possui também propriedades clareadoras e ameniza manchas escuras, tais como sardas, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e outras provocadas devido a alterações hormonais.

Os benefícios na pele podem acontecer por suplementação e o consumo de alimentos com o fitonutriente, mas é mais frequente com a indicação de produtos cosméticos específicos.

Qual a quantidade indicada de resveratrol por dia?

Ainda não foi definida uma quantidade ideal diária de resveratrol. Porém, as pessoas não devem ultrapassar a quantidade de 5g por dia. É importante buscar orientação de um nutricionista ou médico para saber a quantidade ideal por dia de forma individual.

O resveratrol pode ajudar a emagrecer?

Não existe nenhuma comprovação científica de que o resveratrol ajuda a emagrecer. Para perder peso, a recomendação é manter hábitos saudáveis, ou seja, praticar atividade física regular e manter uma alimentação equilibrada.

Qual é a maior fonte de resveratrol?

O resveratrol é predominantemente encontrado na casca das uvas roxas. Mas também está presente em menores quantidades em frutas vermelhas, amendoins, cacau, entre outros.

O vinho tinto também é uma fonte de resveratrol, pois ele é extraído da película dessa fruta durante a produção da bebida. Também é encontrado em suplementos alimentares e produtos cosméticos.

Qual planta possui resveratrol?

O resveratrol é encontrado em diversas plantas e vegetais. Uma das fontes vegetais de resveratrol é a Fallopia Japonica (Polygonum cuspidatum), que é bastante utilizada na medicina tradicional chinesa.

Quais são os riscos do resveratrol?

O uso de resveratrol costuma ser seguro para a maioria das pessoas. O suplemento, em quantidades excessivas e em longo prazo, poderá causar alguns efeitos colaterais como náuseas, vômitos, diarreias e problemas no fígado.

Em forma de fitoterápico, no entanto, não deve ser usado por grávidas e lactantes sem orientação médica. E também em mulheres que tenham histórico de câncer de mama e colo do útero por conta do hormônio estrogênio.

Não deve ser associado a medicações que atuem na coagulação, pois há o risco de hemorragias. E pessoas que usam fármacos para controlar pressão arterial e imunossupressores também devem se atentar para interações medicamentosas.

Por isso, é muito importante buscar ajuda de um especialista de saúde para saber a quantidade adequada e formas de uso do suplemento de resveratrol.

*Com reportagem de abril de 2022