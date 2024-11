MME assina domingo acordo com a chinesa State Grid para transferência de tecnologia

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, vai assinar amanhã, dia 17, com uma delegação chinesa, um acordo junto com a empresa chinesa State Grid, para transferência de tecnologia. A intenção é modernizar o parque elétrico brasileiro e beneficiar instituições de ensino e órgãos governamentais. O negócio foi costurado durante o G20 Energia, realizado em Foz do Iguaçu, em outubro.

Segundo o ministério, a transferência de tecnologia deve ocorrer tanto na transmissão como na geração e distribuição. A State Grid Corporation of China (SGCC) é uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo e pertence ao governo chinês. A empresa é conhecida pela sua tecnologia avançada em transmissão de ultra-alta tensão, permitindo a distribuição de eletricidade por longas distâncias com eficiência.

Além da State Grid, outras empresas chinesas devem participar. De acordo com o documento preliminar, "o objetivo é estabelecer o compromisso entre as partes para estimular e dar apoio à cooperação nos campos da ciência e tecnologia, com objetivo de implementar ações para promover o desenvolvimento e a inovação.

Além do MME, assinam o documento o Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entre outros.