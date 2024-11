Manifestantes realizam marcha pró-Palestina antes do G20 no Rio de Janeiro

AFP, do Rio

Centenas de manifestantes marcharam, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, em apoio aos palestinos, em um protesto dirigido aos líderes mundiais que estão prestes a se reunir na capital fluminense para a cúpula do G20.

Realizada pacificamente sob uma chuva constante ao longo da praia de Copacabana, a marcha foi acompanhada por dezenas de policiais e soldados mobilizados para garantir a segurança do encontro dos chefes de Estado dos países membros do G20, que ocorrerá na segunda e terça-feira.

Na reunião, os líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o mandatário chinês, Xi Jinping, discutirão a coordenação em assuntos internacionais, como o aquecimento global.

Os manifestantes, alguns dos quais usavam a kufiya, tradicional lenço palestino, empunhavam bandeiras palestinas e cartazes com slogans como "Ruptura das relações Brasil-Israel", exigindo que os aliados deixem de financiar as ofensivas militares israelenses em Gaza e no Líbano.

"A gente está aqui para fazer um contraste mesmo com essa cúpula do G20", disse Tania Arantes, de 60 anos, integrante de um dos sindicatos brasileiros que organizou o protesto, acrescentando que também abordava outros temas da agenda de esquerda, como a luta contra a pobreza e o combate às mudanças climáticas.

Outro manifestante, Giancarlo Pereira, veterinário de 43 anos, afirmou que os temas estavam relacionados à causa palestina "São os mesmos países, os grandes empresários que fomentam a guerra (de Israel em Gaza no Líbano) e também são os bilionários do mundo ".

Outra manifestação organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para destacar a falta de esforços dos países ricos no combate às mudanças climáticas, estava programada para o Rio de Janeiro.

As manifestações acontecem enquanto ativistas, ONGs e organizações da sociedade civil participam no Rio de um fórum de discussão prévio à cúpula do G20 promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe de Estado brasileiro vai receber uma lista de pontos de ação elaborada nesse evento, que será apresentada nos debates da cúpula de líderes.

Entre os principais temas da reunião estão a iniciativa de Lula de criar uma Aliança Mundial contra a Fome e a Pobreza e os esforços para mitigar o aquecimento global.