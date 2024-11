'Bestão acabou se matando', diz Janja sobre autor de atentado em Brasília

A primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, chamou o homem que se suicidou em um atentado a bombas em Brasília de "bestão".

O que aconteceu

O "bestão acabou se matando com fogo de artifício", disse Janja. A fala aconteceu durante um evento paralelo ao G-20 na tarde deste sábado (16), no Rio de Janeiro.

A declaração ocorreu em meio a uma mesa de debates sobre combate a desinformação, citando o caso como um exemplo do impacto das notícias falsas. Entre os debatedores estava o influenciador Felipe Neto.

O ministro Alexandre de Moraes tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício (...) A gente ri, mas é sério gente. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né?

Janja da Silva

O homem citado pela primeira-dama é Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França. Ele morreu na última quarta-feira (13) durante um atentado provocado por ele mesmo na Praça dos Três Poderes, em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal).

Tiu França já foi candidato a vereador pelo PL e criticava parlamentares e ministros. Horas antes da sua morte, ele fez publicações de apelo terrorista nas redes sociais narrando suas pretensões.

O ex-presidente do PL em Rio do Sul e amigo de longa data de Tiu França, Eduardo Marzall, disse que ele sempre se incomodou com o judiciário. Entre diversas pautas defendidas pelo homem, estava o voto impresso. De acordo com familiares de França, ele se radicalizou por insatisfações políticas.

"Fuck you, Elon Musk"

Janja xingou o empresário Elon Musk, durante o mesmo painel no G-20 social. Mais cedo, a primeira-dama discursava sobre fake News quando citou o bilionário sul-africano.

A primeira-dama mandou o empresário se f*der em inglês, um palavrão. A fala veio após a uma buzina de navio interromper seu discurso. Ela, então, disse: "deve ser o Elon Musk. Eu não tenho medo de você". Na sequência, o xingou.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.