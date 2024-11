Incêndio em hospital indiano mata 10 recém-nascidos

Pelo menos 10 recém-nascidos morreram e outros 16 permanecem em estado crítico após um incêndio na unidade neonatal de um hospital na cidade de Jhansi, norte da Índia, que pode ter sido provocada por uma máquina de oxigênio com defeito, informaram as autoridades locais neste sábado.

"Infelizmente, 10 bebês morreram", disse Brajesh Pathak, vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, ao falar sobre o incêndio que aconteceu durante a noite de sexta-feira (15).

"Sete corpos foram identificados, três corpos ainda não foram identificados", acrescentou.

O incêndio começou às 22H30 locais de sexta-feira na Universidade Médica Maharani Lakshmibai, no estado de Uttar Pradesh, norte do país.

Outros 16 bebês permanecem em condição crítica, informou o superintendente policial Gyanendra Kumar Singh. Ele disse que o incêndio pode ter sido provocado por uma máquina de oxigênio com defeito.

Segundo o canal NDTV, 54 bebês estavam na unidade neonatal de cuidados intensivos no momento do incêndio.

Imagens do local mostram os berços e paredes afetados pela fumaça, enquanto os parentes angustiados aguardavam do lado de fora do hospital.

- Crianças resgatadas -

"Meu filho se foi para sempre", chorava uma mãe.

Os bebês resgatados do incêndio, todos com poucos dias de vida, foram colocados lado a lado em uma cama em outra área do hospital, onde os funcionários colocavam tubos de gotejamento intravenoso.

"Todas as crianças resgatadas estão seguras e recebendo atendimento médico", afirmou Singh à AFP.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, chamou o incêndio de "desolador" em uma publicação na rede social X.

"Minhas sinceras condolências àqueles que perderam seus filhos inocentes. Rezo a Deus para que lhes dê a força para enfrentar esta dor imensa", escreveu.

Brajesh Pathak afirmou que o hospital passou por uma inspeção de segurança em fevereiro, seguida por uma simulação de incêndio três meses depois.

"A causa do incêndio será investigada", disse o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh. "Se for comprovado que houve falhas, medidas rigorosas serão adotadas contra os responsáveis, ninguém será poupado", acrescentou.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, anunciou uma indenização de 500.000 rúpias (5.900 dólares, 34.200 reais) para as famílias cujos bebês faleceram no incêndio.

A tragédia ocorreu seis meses após um caso similar em um hospital pediátrico de Nova Délhi, onde morreram seis recém-nascidos.

Os incêndios são frequentes na Índia devido ao estado de conservação ruim dos edifícios, superlotação de descumprimento das normas de segurança.

