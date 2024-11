Guitarra de Noel Gallagher leiloada por US$ 286.000

Uma guitarra de Noel Gallagher, que em 1997 a descreveu como a "melhor do mundo" e com qual tocou no terceiro álbum do Oasis, "Be Here Now", foi leiloada neste sábado por 226.800 libras (US$ 286.000, R$ 1,65 milhão).

A guitarra personalizada Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, produzida sob medida para Noel em 1997, foi um dos principais instrumentos de Noel Gallagher durante o período de maior fama do Oasis.

Segundo a casa de leilões online Propstore, a guitarra foi usada em apresentações nos programas de televisão The David Letterman Show e Saturday Night Live.

"Não é uma das melhores guitarras. É a melhor guitarra", disse Gallagher sobre o instrumento em uma entrevista de 1997 para a revista Spin.

Os britânicos Liam e Noel Gallagher anunciaram em agosto o retorno do Oasis - grupo criado em Manchester em 1991 e que acabou em 2009 devido às brigas entre os dois irmãos - para uma turnê no próximo ano.

jwp/gil/mab/acc/fp

© Agence France-Presse