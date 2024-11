Enquanto agricultores protestam, premiê britânico diz que defenderá orçamento "o dia todo"

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse neste sábado que defenderá as decisões tomadas no primeiro orçamento do seu governo trabalhista "o dia todo", em meio a protestos de agricultores contra as mudanças no imposto sobre herança.

Em discurso na Conferência Trabalhista Galesa, em Llandudno, ao norte do País de Gales, Starmer não se referiu diretamente às queixas dos agricultores, mas disse que manteve as decisões tomadas na declaração orçamentária de 30 de outubro da ministra das Finanças, Rachel Reeves.

“Não se enganem, eu defenderei nossas decisões sobre o orçamento o dia todo”, disse.

"Vou defender o difícil enfrentamento da realidade fiscal, defenderei as decisões difíceis que foram necessárias para estabilizar a nossa economia."

Enquanto Starmer falava, centenas de agricultores protestavam na parte de fora do local da conferência contra uma medida orçamentária que significaria que mais deles teriam de pagar imposto sobre herança. O protesto incluiu um comboio de tratores.

Os agricultores alertaram que a medida irá ameaçar a viabilidade das fazendas, forçá-los a vender terras, tornar os produtos mais caros e ameaçar a segurança alimentar.

Um dos agricultores que estavam protestando, Gareth Wyn Jones, disse à Sky News que Starmer irritou ainda mais os agricultores por não ter falado com eles após o discurso.

“É tão frustrante que ele tenha saído correndo pela porta dos fundos como um rato, as pessoas aqui vieram aqui para falar com ele”, disse ele.

Os agricultores planejam um grande protesto em Londres no dia 19 de novembro.

As empresas britânicas também alertaram que o aumento dos impostos sobre o emprego e o aumento do salário mínimo proveniente do orçamento irão alimentar a inflação e ter um impacto negativo no investimento e no emprego.

(Reportagem de James Davey)