Delegado é detido por desacatar PM no Ceará: 'vagabundo, sou mais que você'

Um delegado da Polícia Civil do Ceará foi detido na noite de sexta-feira (15) em Fortaleza (CE) por desacato a um subtenente da Polícia Militar, a quem chamou de "vagabundo".

O que aconteceu

Delegado apresentava sinais de embriaguez e estava de folga, em um restaurante no bairro Varjota, na capital cearense, quando confrontou PM. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o delegado xingando o policial com uma fala arrastada. No início da gravação, ele chama de "vagabundo" o militar, que responde: "Vagabundo não, me respeite".

Polícia Civil confirmou o caso, sem informar identidade do delegado. Em nota, o órgão informou que a autoridade policial foi encaminhada para o 2º Distrito Policial "após desacatar uma composição da Polícia Militar do Ceará (PM-CE)".

"Sou delegado de polícia. Tu é quem?! (...) Sou mais que você. Meu trabalho é maior que o seu", disse o delegado ao PM. Em resposta, o policial informou ser subtenente da Polícia Militar, e disse: "Estou trabalhando. (...) Você está de folga, bêbado (...) Isso não te dá o direito de fazer o que está fazendo".

PM teria chegado ao restaurante para verificar denúncia de homem armado no estabelecimento, segundo informações do jornal cearense "O Povo". A reclamação recebida era de que um policial armado estava tumultuando e ameaçando clientes no local. O UOL tentou confirmar a informação com a Polícia Civil e com a PM-CE, por meio da Secretaria de Segurança Pública do estado, mas até o momento não teve retorno. O espaço segue aberto a manifestações dos órgãos.

Delegado já foi liberado. Ainda segundo a Polícia Civil, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado em desfavor do delegado, que, "após os procedimentos", foi liberado. Ele responderá a um processo disciplinar junto à Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil.

Caso é investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará. A CGD informou em nota apenas que "está investigando os fatos no âmbito administrativo".

Polícia Civil cearense repudiou caso. Em nota, a PC-CE ressaltou que "desaprova qualquer ato de desrespeito às demais instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social e que eventuais comportamentos desrespeitosos isolados não refletem, por óbvio, as orientações e princípios da instituição".