De Onix a Kardian: 5 carros mais econômicos que novos híbridos da Fiat

Fiat Pulse e Fastback agitaram o mercado brasileiro de automóveis por serem os primeiros híbridos leves da Stellantis. Os SUVs com tecnologia Bio-Hybrid foram lançados com foco na melhoria do consumo e também na diminuição da emissão de poluentes.

Segundo a marca, o SUV compacto está quase 11% mais econômico no consumo urbano, tanto com etanol quanto com gasolina, que a versão anterior sem a 'ajudinha' elétrica. Já o Fastback, a Fiat fala que a melhora é de 11,5% no consumo urbano com gasolina e 9,8% com etanol. As médias no ciclo rodoviário são praticamente as mesmas para ambos os modelos.

Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, que trazem sistema híbrido leve de 12 volts nas versões intermediárias Audace e Impetus - que deixam de ser oferecidas com propulsão convencional. O 1.0 turboflex de 120 cv e 20,4 kgfm agora tem uma ajuda adicional de um pequeno motor-gerador que alivia o motor a combustão em situações de aceleração e retomadas, por exemplo.

Só que ainda existem diversos carros, seja SUV, sedã, hatch, turbo ou aspirado que têm números melhores do que a dupla produzida em Betim (MG). Vamos aos números e, lembrando, que todos os dados são do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

Pulse T200 Hybrid (R$ 125.990 e R$ 140.990)

Consumo energético: 1,54 MJ/km

Etanol: 9,3 km/l (urbano) e 10,2 km/l (rodoviário)

Gasolina: 13,4 km/l (urbano) e 14,4 km/l (rodoviário)

Fastback T200 Hybrid (R$ 151.990 e R$ 161.990)

Etanol: 8,9 km/l (urbano) e 9,8 km/l (rodoviário)

Gasolina: 12,6 km/l (urbano) e 13,9 km/l (rodoviário)

Consumo energético: 1,62 MJ/km

Chevrolet Onix Plus 1.0 MT (a partir de R$ 102.090)

O sedã compacto é um dos carros mais econômicos do Brasil. Tem motor 1.0 flex aspirado de 82 cv e câmbio manual de seis marchas.

O Onix Plus iguala a média com etanol do Pulse, porém é melhor em todas as outras medições.

Consumo energético: 1,42 MJ/km

Etanol: 9,3 km/l (cidade) e 12 km/l (rodoviário)

Gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 17,4 km/l (rodoviário)

Renault Kardian AT (a partir de R$ 118.090)

O SUV da Renault estreou no início do ano fazendo sucesso com seu motor três cilindros 1.0 turboflex de 125 e transmissão de dupla embreagem e seis marchas. O Kardian supera o Fastback no consumo e na eficiência energética.

Consumo energético: 1,59 MJ/km

Etanol: 9 km/l (urbano) e 9,7 km/l (rodoviário)

Gasolina: 13,1 km/l (urbano)

Citroën Basalt Feel (R$ 89.990)

O recém-lançado SUV francês produzido em Porto Real tem números relevantes de consumo de combustível, principalmente na versão de entrada Feel com motor 1.0 flex aspirado e transmissão manual de seis marchas. E a eficiência energética é bem parecida com a do Pulse micro-híbrido.

Consumo energético: 1,55 MJ/km

Etanol: 9,3 km/l (urbano) e 10,2 km/l (rodoviário)

Gasolina: 13 km/l (urbano) e 14,6 km/l (rodoviário)

Volkswagen Polo TSI MT (R$ 108.890)

A versão do hatch compacto da VW junta o motor 1.0 turboflex de até 116 cv e câmbio manual de seis marchas. Supera tanto Pulse quanto Fastback nos números de consumo independente do combustível e é mais eficiente.

Consumo energético: 1,45 MJ/km

Etanol: 9,5 km/l (urbano) e 11,3 km/l (rodoviário)

Gasolina: 13,7 km/l (urbano) e 16,1 km/l (rodoviário)

Toyota Yaris Sedan (a partir de R$ R$ 101.490)

Com seu motor 1.5 flex aspirado de máximos 110 cv e 14,9 kgfm de torque, a versão sedã do Yaris ganha do Fastback e perde por diferença mínima para o Pulse no consumo urbano com etanol e eficiência energética. O Fiat é melhor na média urbano com gasolina.

Consumo energético: 1,55 MJ/km

Etanol: 9,2 km/l (urbano) e 10,6 km/l (rodoviário)

Gasolina: 12,7 km/l (urbano) e 14,9 km/l (rodoviário)

