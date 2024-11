Como é o estratégico megaporto chinês no Peru que preocupa os EUA

O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou nesta quinta-feira (14) um megaporto no Peru que vem causando preocupação nos EUA, conforme reportagem de Jamil Chade publicada no UOL.

Como é o porto de Chancay?

Teve investimento total de R$ 19,1 bilhões e conta com 15 canais. Chamado Chancay, o porto de águas profundas (cerca de 18 metros) está situado a 80 quilômetros ao norte da capital peruana e começou a ser construído em 2021.

Tem localização estratégica. A construção fica no centro da América do Sul e promete facilitar o transporte de mercadoria de todos os países da região, visando em especial a forte produção agroindustrial do Peru. Ele é parte de uma iniciativa lançada em 2013 por Xi Jinping para obras de infraestrutura que liguem os continentes como uma "nova rota da seda".

Porto de Chancay, chamado de 'a nova rota da seda' Imagem: Angela Ponce/Reuters

Estimativa é de receber um milhão de navios no primeiro ano. A estatal responsável pelo projeto prevê que o megaporto vire o "principal centro logístico da região sul-americana para o comércio".

Previsão é de redução de rota e de custos. Viagens diretas para a Ásia, em especial a China, serão feitas em até 20 dias a menos, segundo Raúl Pérez, ministro dos Transportes do Peru. Hoje, as mercadorias passam pelos portos de Manzanillo, no México, e Long Beach, na Califórnia (EUA). Segundo Pérez, o objetivo é transformar o país na "Singapura da América Latina".

O porto recebeu críticas por impacto à flora. ONGs já alertaram que a escavação subaquática impactou a flora e a fauna. "Toda a estrutura destas áreas marinhas foi alterada. Muitas espécies foram embora ou morreram", disse o biólogo Antony Apeño, da ONG CooperAcción. O temor de moradores de Chancay é que a pesca e a agricultura se tornem inviáveis com o intenso fluxo de navios.

Porto Chancay, localizado na cidade de mesmo nome, promete acelerar comércio entre a América Latina e China Imagem: Divulgação/APEC Peru

Por que megaporto preocupa os EUA?

Porto faz ligação direta com a América Latina, já que as mercadorias não precisarão mais passar pelos EUA. Há ainda o temor de que a influência da China avance em uma região naturalmente sob forte influência comercial norte-americana.

A América Latina não fazia parte da nova rota da seda quando a iniciativa foi lançada, mas depois de alguns anos a China a incorporou como parte de seu projeto para se consolidar como uma potência mundial, um projeto econômico e comercial com o qual pretende fortalecer sua presença global.

Óscar Vidarte, professor de relações internacionais da Universidade Católica do Peru, à AFP

O megaporto faz parte da luta pela influência geopolítica na região. Chancay dá à China uma certa vantagem sobre os Estados Unidos.

Francisco Belaunde, analista e professor de direito internacional à AFP

O nível de envolvimento chinês em Chancay gerou alertas nos EUA sobre a possibilidade de o Peru ser usado por navios militares chineses como ponto de apoio nas Américas, segundo reportagem do The Washington Post. A general do Exército americano Laura Richardson, ex-chefe do Comando Sul, destacou o potencial de uso militar do megaporto —os 15 ancoradouros são capazes de acomodar os maiores navios do mundo, incluindo os de guerra. Mas um porta-voz do governo chinês rechaçou a acusação, dizendo que a obra não é uma "ferramenta para a competição geopolítica".

*Com informações da coluna do Jamil Chade e da AFP.