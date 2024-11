Com retorno de Trump próximo, presidente da China pede mais livre comércio na Ásia

LIMA (Reuters) - Com o iminente retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos pairando sobre a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Lima, o presidente da China, Xi Jinping, disse que a região deve pressionar por mais livre comércio, já que a cooperação Ásia-Pacífico enfrenta um "crescente protecionismo", de acordo com a imprensa estatal chinesa.

"Devemos desmantelar o muro alto que divide o fluxo de comércio, investimento, tecnologia e serviços, e manter uma cadeia de suprimento industrial estável e suave", disse Xi neste sábado, segundo uma transcrição do discurso publicada pela emissora estatal CCTV.

O discurso foi parte da turnê diplomática de uma semana de Xi na América do Sul, iniciada esta semana. Ele chegou ao Peru para participar da cúpula da Apec, que incluiu a inauguração de um megaporto na costa do Pacífico. Xi deve se encontrar ainda neste sábado com o presidente dos EUA, Joe Biden, para as primeiras conversas em sete meses entre os líderes.

Na próxima semana, Xi seguirá para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, onde permanecerá para uma visita de estado ao Brasil, conforme Pequim busca ampliar o comércio e a influência no continente.

