Bolsonaro, Damares e Nikolas criticam Janja por ofensa a Musk no G20

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) são algumas das lideranças da direita que criticaram a primeira-dama Janja Lula da Silva por ter xingado o empresário Elon Musk durante um painel do G20 neste sábado (16) no Rio.

O que aconteceu

"Já temos mais um problema diplomático", tuitou Bolsonaro às 19h. A frase veio acompanhada de uma foto da primeira-dama publicada por um site estrangeiro que noticiou o xingamento dela a Musk.

Deputado federal protocolou pedido de convocação de chanceler para esclarecimentos. No X, Marcel van Hattem informou que o fez para que Mauro Vieira preste esclarecimentos sobre "os impactos diplomáticos da declaração 'cheia de classe' e irresponsável de Janja".

"Vem, 2026", escreveu Ferreira, em alusão à próxima eleição presidencial. O deputado federal também compartilhou o vídeo com a declaração da primeira-dama e divulgou uma mensagem em inglês relatando a situação.

"Inaceitável", disse Damares. Ministra da mulher e dos direitos humanos no governo Bolsonaro, a senadora criticou a declaração, a audiência do evento (por ter rido da fala) e o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty ainda não entendeu que a atual Primeira-Dama do Brasil não tem nenhuma condição intelectual ou postura para participar de eventos internacionais? Damares Alves, em mensagem publicada no X (antigo Twitter)

"Uma postura imatura, deslumbrada e inconsequente", afirmou João Amoêdo. Ex-membro do partido Novo, o empresário declarou voto em Lula em 2022. Mas hoje disse que a primeira-dama agiu de maneira "incompatível com a posição que ocupa".

Janja disse "Fuck you, Elon Musk"

Janja mandou Musk 'se f*' em inglês. A declaração foi dada durante uma atividade neste sábado (16), em painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.

Fala aconteceu quando Janja fazia crítica a fake news. "Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", disse a primeira-dama, que lembrou o impacto do problema na tragédia climática do Rio Grande do Sul e em outras situações.

Buzina de navio foi gancho para xingamento em inglês. Som interrompeu fala de Janja, que emendou no ato: "deve ser o Elon Musk". "Eu não tenho medo de você", disse ela em seguida — antes de xingar o sul-africano.

Musk chefiará Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Ele foi indicado para vaga por Donald Trump, que foi eleito presidente dos EUA recentemente. O empresário é dono do X (antigo Twitter) — apontado hoje como um dos principais ambientes digitais de difusão de desinformação — e outras empresas de tecnologia e outras áreas.

Na quinta (14), Janja defendeu a taxação de bilionários como Musk. Segundo a primeira-dama, super-ricos devem "contribuir para o desenvolvimento do mundo". A fala se deu durante um debate que precedeu a agenda de atividades do G20.