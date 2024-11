Atentado no DF faz dois movimentos ganharem força no país, aponta deputado

O atentado na praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), realizado por Francisco Wanderley Luiz, faz com que dois movimentos ganhem força no país, destacou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), em entrevista ao UOL News deste sábado (16).

Dois movimentos ganham força agora e dependem tanto do Congresso Nacional quanto da Justiça. O primeiro deles é a regulamentação das redes, que nós já estamos tentando há bastante tempo fazer no Congresso Nacional, mas que tivemos resistência exatamente da extrema direita.

E embora nós tenhamos aprovado o regime de urgência para a apreciação do PL 2630, nós não conseguimos votar, o que levou o presidente Arthur Lira a criar um grupo de trabalho, isso ficou esquecido exatamente por nós não termos garantia de uma maioria para fazer a regulamentação dessas redes.

Então, isso volta agora no Congresso Nacional com mais força, lembrando que volta também esse assunto no STF, que tem agora o prazo de julgamento que inicia dia 27 de novembro.

Rogério Correia, deputado federal

O deputado federal apontou ainda que os julgamentos e punições pelos crimes cometidos em tentativa de golpe em 8 de janeiro também são temas que voltam com mais força neste momento.

O segundo é o julgamento e punição dos crimes cometidos de tentativa de golpe de 8 de janeiro, que está ainda num andar de baixo. Aqueles que foram lá quebrar as coisas, etc. Isso está sendo incentivado pelo núcleo político forte da extrema-direita. Em especial, como nós apontamos na CPMI do golpe que eu fiz parte, o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal responsável.

Então, isso volta à tona. Fica uma pressão maior para que a procuradoria-geral da República, o procurador Paulo Gonet, possa já fazer as denúncias e a Polícia Federal agilizar o último processo, que ainda está em investigação, que é exatamente a tentativa de golpe que levou aos atos do 8 de janeiro. Então, esses dois assuntos voltam com força.

Rogério Correia, deputado federal

