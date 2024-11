Wall Street afunda com cautela de Powell e escolhas do gabinete de Trump

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando suas maiores perdas em um dia em duas semanas, devido a preocupações com cortes mais lentos nas taxas de juros e com a reação dos investidores às escolhas do gabinete do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, citou na quinta-feira o crescimento econômico contínuo, um mercado de trabalho sólido e a inflação acima da meta de 2% do banco central dos EUA como razões pelas quais ele pode se dar ao luxo de ser cuidadoso com o ritmo e o escopo de futuros cortes nas taxas.

Os traders aumentaram as apostas de que o Fed não alterará as taxas em sua reunião de dezembro, precificando uma chance de cerca de 42%, contra cerca de 14% há um mês, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Eles também reduziram as expectativas de flexibilização em 2025.

Essa visão foi reforçada por dados econômicos de sexta-feira que mostraram que as vendas no varejo dos EUA aumentaram um pouco mais do que o esperado em outubro. Os preços das importações também se recuperaram e dados divulgados na quarta e quinta-feira mostraram uma inflação estável.

"Nas últimas 48 horas, tivemos algumas mudanças muito grandes, não apenas devido à eleição, mas também devido aos dados econômicos que foram melhores do que o esperado e ao discurso de Powell sobre não precisar ser tão agressivo nos cortes das taxas de juros", disse Adam Rich, vice-diretor de investimentos da Vaughan Nelson em Houston.

"As expectativas do mercado quanto aos cortes nas taxas de juros caíram substancialmente e o mercado também está se reajustando após uma reação bastante otimista às eleições nos EUA."

As quedas de sexta-feira encerraram uma semana em que o foco do mercado mudou da vitória de Trump nas eleições dos EUA, vista como uma escolha pró-negócios, para preocupações com o caminho do corte das taxas e possíveis riscos de inflação sob o próximo governo.

Durante a semana, o S&P 500 caiu 2,08%, enquanto o Nasdaq caiu 3,15%, marcando suas maiores perdas semanais em mais de dois meses. O Dow caiu 1,24% na semana.

"Os volumes estão elevados hoje. As pessoas estão realizando lucros porque este tem sido um bom mês. As ações dos E.U.A. estão indo bem este mês. Mas não se trata de uma tomada de lucros generalizada", disse John Augustine, diretor de investimentos do Huntington National Bank, apontando para os ganhos no setor de serviços públicos. "Isso sugere mais uma rotação."

As ações de fabricantes de vacinas e empresas de alimentos embalados também caíram depois que Trump disse que nomearia Robert F. Kennedy Jr., que espalhou informações falsas sobre vacinas e criticou alimentos ultraprocessados, para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,70%, para 43.444,99 pontos, o S&P 500 perdeu 1,32%, para 5.870,62 pontos e o Nasdaq Composite sofreu queda de 2,24%, para 18.680,12 pontos.