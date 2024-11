Vendas no varejo dos EUA têm leve alta em outubro

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram um pouco mais do que o esperado em outubro, mas o impulso dos gastos dos consumidores pareceu desacelerar no início do quarto trimestre.

As vendas no varejo aumentaram 0,4% no mês passado, após um avanço revisado para cima de 0,8% em setembro, informou o Departamento de Comércio dos EUA, nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, subiram 0,3%, depois de um ganho de 0,4% em setembro. As estimativas variavam de estabilidade a um aumento de 0,6%. Os gastos dos consumidores ajudaram a economia a manter forte ritmo de crescimento no último trimestre.

"Não vemos sinais de aumento da dependência de cartões de crédito em nenhum grupo de renda", disse Aditya Bhave, economista do Bank of America Securities nos EUA. "No entanto, observamos que as famílias de renda mais alta parecem estar tendo um desempenho superior em determinados setores de serviços, como companhias aéreas, hospedagem, entretenimento e cruzeiros."

As vendas no varejo, excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, caíram 0,1% no mês passado, depois de um ganho de 1,2% revisado para cima em setembro. As chamadas vendas principais no varejo, que correspondem ao componente de gastos do consumidor do produto interno bruto, subiram 0,7% em setembro.

Os gastos do consumidor cresceram a uma taxa anualizada de 3,7% no terceiro trimestre, sendo responsáveis pela maior parte do ritmo de expansão de 2,8% da economia durante esse período.

Na semana passada, o Federal Reserve reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base, para a faixa de 4,50% a 4,75%.

Embora seja amplamente esperado que o banco central dos EUA faça um terceiro corte na taxa de juros em dezembro, alguns economistas dizem que será uma decisão difícil, citando a falta de progresso na redução da inflação de volta à meta de 2%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quinta-feira que "a economia não está enviando nenhum sinal de que precisamos ter pressa para reduzir as taxas". O banco central deu início ao ciclo de flexibilização de sua política com um corte incomumente grande de meio ponto percentual nas taxas em setembro, a primeira redução desde 2020.