Porta-voz da Casa Branca indicada por Trump será uma das mais jovens a ocupar cargo

O presidente eleito Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (15), que Karoline Leavitt, porta-voz de sua campanha, será sua secretária de imprensa da Casa Branca.

Leavitt, de 27 anos, "é inteligente, firme e provou ser uma comunicadora altamente eficaz. Tenho a máxima confiança de que ela irá se destacar no cargo e ajudar a transmitir nossa mensagem ao povo americano", afirmou Trump em um comunicado.

Leavitt será uma das pessoas mais jovens a ocupar essa posição-chave, atuando como o rosto da Casa Branca e respondendo às perguntas da imprensa.

Durante a campanha, ela serviu como secretária de imprensa nacional de Trump, tendo dado à luz seu primeiro filho em julho, antes da eleição, como revelou em um podcast da Fox News divulgado on-line nesta sexta-feira.

Anteriormente, trabalhou como assistente de imprensa de Trump durante seu primeiro mandato e, em 2022, candidatou-se sem sucesso a um assento na Câmara dos Representantes por seu estado natal, New Hampshire.

Além disso, Leavitt atuou como diretora de comunicações da congressista Elise Stefanik, que Trump indicou para ser embaixadora dos EUA na ONU.

"Eu não cresci em uma família política. Cresci como a maioria dos americanos, em uma família de classe média com negócios aqui no meu estado natal, New Hampshire", disse ela no podcast da Fox News.