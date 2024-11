Trump diz que escolhido para a pasta do Interior, Burgum, presidirá novo conselho de Energia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse nesta sexta-feira que criará um Conselho Nacional de Energia para coordenar as políticas de incentivo à produção de energia dos EUA que será liderado por seu escolhido para secretário do Interior, o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum.

O Conselho Nacional de Energia representará departamentos e agências federais envolvidos na permissão e regulamentação de todas as formas de energia, disse o comunicado.

"Este Conselho supervisionará os caminhos para a DOMINAÇÃO ENERGÉTICA DOS EUA cortando a burocracia, aprimorando os investimentos do setor privado em todos os setores da economia e focando na INOVAÇÃO em vez de uma regulamentação de longa data mas totalmente desnecessária", disse Trump em um comunicado.

A notícia veio um dia depois de Trump dizer que Burgum, um rico ex-executivo do ramo de softwares, lideraria o Departamento do Interior. Um cargo de gabinete, o secretário do Interior supervisiona as políticas que orientam o uso de 202 milhões de hectares de terras federais e tribais — incluindo o desenvolvimento de energia e minerais.

Como presidente do Conselho Nacional de Energia, Burgum também terá um assento no Conselho de Segurança Nacional.

O estado de Dakota do Norte, de Burgum, ocupa o terceiro lugar no país em produção de petróleo bruto, atrás de Texas e Novo México. Ele depende muito do carvão e do vento para a produção de eletricidade.

