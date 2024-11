Rio registra aumento de 41% nos voos internacionais na semana da cúpula do G20

Prestes a sediar a reunião de cúpula do G20, além de vários eventos antes e durante o encontro de chefes de Estado, dias 18 e 19, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 41% nos voos internacionais para o período de 11 a 20 de novembro, na comparação com as mesmas datas do ano passado, segundo informações da Embratur com base em dados da ForwardKeys.

Os eventos que envolvem a reunião de cúpula do G20 irão injetar R$ 432,5 milhões na economia do Rio. Os gastos abrangem hospedagem, alimentação e transporte.

Nos aeroportos, são 388 voos internacionais neste período, na comparação com 275 em 2023 nos mesmos dias. Os países que mais apresentaram aumento foram Emirados Árabes (160%), Alemanha (133%) e Estados Unidos (128%).

O número de assentos internacionais também registrou praticamente o mesmo crescimento, com alta de 42,2%, passando de 61.939 para 88.088 assentos internacionais para o Rio entre 11 e 20 de novembro. Os recordistas dos números de assentos são Uruguai (191%), Espanha (145%) e, novamente, Estados Unidos (127%).

O encontro, que acontece pela primeira vez no Brasil, reúne as 19 maiores economias do mundo. O Brasil exerce a presidência do G-20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024.

Além da reunião oficial do fórum e o G20 Social, há eventos paralelos como o U20 Rio Summit (encontro dos prefeitos do G20) e o Aliança Global Festival, com programação cultural.