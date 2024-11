Presidente da Coreia do Sul defende cooperação com China para paz, diz Yonhap

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse ao presidente chinês, Xi Jinping, que os dois países devem cooperar para a paz diante da Coreia do Norte e da cooperação militar com a Rússia, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta sexta-feira.

Yoon expressou esperança de que "a Coreia do Sul e a China cooperem na promoção da estabilidade e da paz na região em resposta às sucessivas provocações da Coreia do Norte, à guerra na Ucrânia e à cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte", disse a Yonhap.

Yoon também pediu que os dois países fortaleçam ainda mais a cooperação no setor econômico, que ele chamou de "o eixo central das relações bilaterais nos últimos 30 anos", disse a Yonhap.

Xi e Yoon realizaram uma cúpula pela primeira vez em dois anos à margem do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Lima, Peru.

Xi disse a Yoon que "nos últimos dois anos, não faltaram mudanças na situação internacional e regional", de acordo com a mídia estatal chinesa, sem especificar nenhum país ou conflito.

Ele acrescentou que, independentemente dessas mudanças, as economias dos dois países são altamente integradas, compartilham semelhanças culturais e estão geograficamente próximas, vantagens que devem continuar a ser aproveitadas por meio do aprofundamento da cooperação.