Mulher grava vídeo chamando segurança de shopping de 'negro demônio'

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher foi flagrada chamando um segurança de um shopping de Santos (SP) de "negro demônio" na última terça-feira (12) em Santos.

O que aconteceu

A própria mulher gravou o vídeo em que profere frases de cunho racista contra um homem negro. O caso aconteceu no Miramar Shopping, onde ele trabalha como segurança.

Além de chamar o funcionário de "negro demônio", a agressora ainda afirmou que ele é um "africano que veio para roubar os brasileiros". Ela foi identificada como Lusimar da Silva, e se identifica como "A menina do Ministério Etrom" em seu perfil no Instagram, com mais de 50 mil seguidores. "De qual país você veio? Da Angola? Da África? Africano. Você veio roubar os brasileiros aqui em Santos. Negro demônio. Fala o seu nome da África e o nome brasileiro (...) você está roubando os brasileiros", diz a mulher enquanto filma a vítima.

Em nota, o Miramar Shopping disse repudiar o episódio. "Não compactuamos e repudiamos as manifestações como essa de racismo, preconceito e ofensas às pessoas de qualquer natureza. Informamos que estamos prestando todo o apoio necessário ao nosso colaborador que sofreu pela situação".

Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) informou que não localizou registro da ocorrência. De acordo com a pasta, "a autoridade policial está à disposição da vítima para que a ocorrência seja formalizada e as investigações iniciadas".

O crime de injúria racial é inafiançável e a pena pode variar de 2 a 5 anos de reclusão. Ofender alguém por meio de ataque verbal ou escrito, humilhando ou depreciando por causa de suas características raciais ou étnicas é considerado um crime grave.

O homem vítima das ofensas foi descrito por outros funcionários do shopping nas redes sociais como alguém "gentil e dedicado". A reportagem tenta contato com o segurança.

Conteúdo para redes sociais

A mulher relatou que foi ameaçada de "espancamento" e teve a "mochila rasgada" pelo segurança. Contudo, a versão é contestada por testemunhas, que também gravaram as agressões e publicaram nas redes sociais. Uma outra pessoa, que filmou a ação, foi chamada de "idiota" e "branquela desgraçada".

O UOL tenta contato com Lusimar da Silva por meio das redes sociais. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

O registro em vídeo do caso foi publicado na própria conta em nome de Lusimar. A filmagem conta com milhares de visualizações e centenas de comentários.

Nos comentários da publicação no Instagram, seguidores relatam "confusão mental" e "transtorno" da influenciadora. No Instagram e TikTok, são comuns os vídeos em que ela aparece ofendendo pessoas aleatórias, insinuando crimes e os ameaçando de "castigos".

Nas redes, além de serem publicados vídeos com discursos desconexos, há pedidos de ajuda aos seguidores por meio de Pix.