Mulher é atacada pelo marido enquanto dormia e leva nove facadas na BA

Uma mulher levou ao menos nove facadas após ser atacada pelo próprio marido enquanto dormia, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador, na quinta-feira (14).

O que aconteceu

Vítima dormia quando foi surpreendida pelos ataques do companheiro. A mulher foi socorrida com vida e está internada no Hospital Geral do Estado, em estado grave. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Mulher foi atingida com oito facadas nas costas e uma na cabeça. No momento do ataque, os dois filhos do casal também dormiam dentro de casa e foram acordados pelos gritos de socorro da mãe.

Filho mais velho do casal relatou que correu para ajudar a mãe, mas ele e o irmão também foram atacados. "Acordei com os gritos da minha mãe, sendo esfaqueada pelo meu pai. Não vi a cena, corri para cima dele e minha mãe, não sei como, mulher guerreira, conseguiu tirar a faca da mão dele. Foi o que salvou a gente", declarou o jovem em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo no estado.

Vizinhos que acordaram em meio a confusão ajudaram a socorrer a mulher e os filhos dela. O suspeito, identificado como Valdivino Amâncio dos Santos, foi trancado dentro de um quarto até a chegada da Polícia Militar, mas conseguiu fugir por uma janela. No entanto, ele foi apreendido em flagrante e autuado pelo crime de feminicídio.

Valdivino passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (15), e a Justiça estadual manteve sua prisão. O UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.