Montadoras de veículos elétricos e fabricantes de baterias pedem que Trump não acabe com incentivos

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo que representa os principais fabricantes de veículos elétricos e baterias pediu nesta sexta-feira ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que não elimine os créditos fiscais para a venda e produção de veículos elétricos.

A Zero Emission Transportation Association, cujos membros incluem montadoras e fabricantes de baterias como Rivian, LG, Tesla, Uber, Lucid e Panasonic, disse que os incentivos de produção geraram empregos e alertou que a eliminação desses créditos prejudicará investimentos e o crescimento do emprego no país.

A Reuters noticiou na quinta-feira que a equipe de transição de Trump quer acabar com o crédito fiscal de 7.500 dólares para quem compra veículos elétricos.