'Pés mais macios e sem calos': lixador elétrico faz sucesso e custa R$ 24

Um lixador de pé elétrico e recarregável tem feito sucesso entre consumidores da Shopee. O aparelho, que ajuda a fazer um spa dos pés sem sair de casa, está com 40% de desconto, saindo por R$ 24.

Veja o que o fabricante promete sobre esse produto e o que diz quem já comprou.

O que o fabricante diz sobre esse lixador de pés?

Antes de usar, é indicado mergulhar os pés em água quente por 10 a 15 minutos e depois secar;

Ligue o produto ao pressionar o botão por três segundos;

Para selecionar a segunda velocidade, aperte mais uma vez;

Acompanha duas lixas: grossa e fina;

Possui luz de LED para ajudar na visualização;

Funciona com bateria de íon de lítio.

O que diz quem comprou o produto?

A máquina tem mais de 2.000 avaliações registradas no app de compras. A nota média ficou em 4,8 (sendo cinco a máxima).

Gostei muito dessa máquina de lixar os pés. Tira as peles ressecadas. Tem uma luz bem bonita e vem com um refil de lixa. O manual é em inglês, mas dá para usar bem fácil, não necessariamente precisa usar o manual.

Sheila

Eu estou apaixonada. Parece coisa de centro estético. Lixa muito bem. Superindico.

Lis

O produto chegou rápido. É maravilhoso. Recomendo. Antes usava lixa normal e não via resultado. Agora meus pés estão ficando mais macios e sem calos.

Elenice Aparecida

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores tiveram experiências negativas com o produto. Eles reclamam que a máquina tem baixa potência, descarrega rápido e que apresentou defeito com pouco tempo de uso.

O produto em si é até bonzinho, mas o motorzinho é fraco. Ele para as vezes, quando está lixando. A luz que vem nele não está acendendo.

Nelson Junior

Decepcionada. Não tem potência e não segura a bateria. Descarrega rápido ou já veio com defeito. Não dá tempo de terminar um pé, pois descarrega, além de não ter potência... Não atendeu às minhas necessidades.

Andreis Souza

Usei uma vez e já quebrou. O carregador não encaixa. Coisa bem ruim. Não vale a pena.

Sandra

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.