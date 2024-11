Justiça da Guatemala ordena retorno do jornalista José Rubén Zamora à prisão

Uma sala de apelações da Guatemala revogou nesta sexta-feira (15) a prisão domiciliar do jornalista José Rubén Zamora e ordenou seu retorno à prisão, informou um filho do comunicador.

"Confirmado, nos notificaram há pouco que revogaram as medidas substitutivas [prisão domiciliar]. Isso é apenas mais um exemplo de uma série de abusos e arbitrariedades", disse por telefone à AFP José Zamora.

A sala aceitou um recurso apresentado pelo Ministério Público, que se opôs à medida substitutiva concedida por um juiz em 18 de outubro.

O presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, lamentou a decisão judicial na rede social X: "Novamente tentam que José Rubén Zamora volte à prisão de forma completamente abusiva e arbitrária. Nosso sistema judiciário está à prova e o povo da Guatemala tem sido claro ao exigir respeito ao exercício jornalístico."

"Qualquer resolução que atente contra a liberdade de expressão é ilegítima. Do Governo da Guatemala, tomaremos todas as medidas necessárias para defender a liberdade de expressão", acrescentou.

Zamora esteve detido na prisão do quartel Mariscal Zavala, no norte da Cidade da Guatemala, desde 29 de julho de 2022 até o mês passado, no âmbito de um processo que foi rejeitado por organismos de direitos humanos e pela comunidade internacional.

O jornalista de 68 anos foi preso após publicar em seu jornal, El Periódico, casos de corrupção que envolviam o então presidente de direita Alejandro Giammattei (2020-2024). O diário encerrou as atividades em 2023, enquanto Zamora estava em prisão preventiva.

