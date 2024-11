Homem morre após ser atacado por pitbull em São Paulo

Um homem de 37 anos morreu ontem, 14, após ser atacado por um pitbull, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem estava sozinho em uma residência, trabalhando como pedreiro, quando o cachorro, que estava preso em uma área do imóvel, se soltou e atacou a vítima. Um vizinho notou o ocorrido e acionou os moradores do imóvel, que foram até o local e prenderam o animal novamente.

A vítima não resistiu aos ferimentos. Quando chegaram ao local, após serem acionados, os policiais militares viram o homem sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Ribeirão Pires, que requisitou perícia, informou a SSP.