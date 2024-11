EUA destinará US$ 6,6 bi para fábrica da gigante taiwanesa TSMC no Arizona

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (15), que destinará até 6,6 bilhões de dólares (R$ 38,2 bilhões) à gigante taiwanesa de semicondutores TSMC, para ajudá-la a desenvolver uma fábrica de processadores de última geração perto de Phoenix, no Arizona (oeste dos EUA).

O subsídio faz parte da Chips Act, uma lei aprovada em 2022 a pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para fortalecer esta indústria de ponta, mas que o republicano Donald Trump, vencedor das eleições, pretende desmantelar quando assumir a Casa Branca em janeiro.

Washington também participa do financiamento anunciado em abril passado para a criação de três laboratórios de nova geração, o que soma um total de 65 bilhões de dólares (R$ 376,2 bilhões).

A nova fábrica deve permitir a produção de chips de última geração, que até agora não são fabricados nos Estados Unidos.

Espera-se que as novas instalações comecem a produzir no início do próximo ano, segundo o Departamento de Comércio americano.

Além do financiamento direto de 6,6 bilhões de dólares, o governo dos Estados Unidos concederá 5 bilhões de dólares (R$ 29 bilhões) em empréstimos a taxas preferenciais à gigante taiwanesa, como parte do pacote de empréstimos de 75 bilhões de dólares (R$ 434 bilhões) também incluído na Chips Act.

Atualmente, os Estados Unidos representam menos de 10% da produção mundial de semicondutores, segundo a Casa Branca, mas já chegaram a concentrar 40% da produção.

As ações do gigante taiwanês caíam 1,40% na Bolsa de Valores de Nova York nesta sexta-feira.

