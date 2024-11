'Linda e grande': o que diz quem comprou essa barraca infantil de R$ 70

Quer um cantinho especial para as crianças brincarem? O Guia de Compras UOL encontrou uma barraca infantil — com desconto de 45%, custando R$ 69 na Shopee — que pode se tornar um espaço de diversão e descanso para os pequenos.

Segundo o fabricante, a barraca é composta por um material que promete resistência e impermeabilidade, garantindo diversão sem preocupações. Confira a seguir informações sobre o produto e as opiniões de quem o adquiriu.

O que diz o fabricante sobre a barraca?

É composta por nylon resistente e impermeável;

Possui barras para dar suporte à tenda;

Com enfeites de flores rosas;

Janelas com telas protetoras.

Dimensões: 1,3 metros de altura e comprimento, e 1 metro de largura.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, essa barraca infantil possui mais de seis mil avaliações, tendo nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram o tamanho e a facilidade ao montar como pontos positivos da barraca.

Muito boa! Qualidade linda, muito grande e idêntica ao anúncio. Na minha cidade, uma dessa é quase R$ 200,00! A florzinha está um pouco dobrada mas não tá ruim. As paredes dela são bem quentes, mas as janelinhas tem telinhas para entrada de ar. Essa barraca veio em segurança dentro de uma bolsinha que pode carregar e desmontar com facilidade. A entrega demorou, mas está dentro do prazo. Yara Barros

Chegou antes do prazo. Veio bem embalado, tudo certinho e é igualzinha ao anúncio. Minhas filhas amaram. Super recomendo a loja e o vendedor. Muito satisfeita com minha compra. Juliana Teles

Minha filha amou! A entrega foi bem rápida. É linda a casinha e também grande, eu consigo brincar com minha filha dentro e sentada. Jaz

Valeu muito a pena comprar essa cabana, o tamanho é ótimo, é fácil de montar e desmontar e dá para levar para vários lugares. Muito bom! Amei! Kelly

Pontos de atenção

Outros consumidores revelaram pontos negativos como a fragilidade, manchas e o calor dentro da barraca. Confira os comentários avaliativos:

Veio bem embalada dentro de uma bolsinha. Não vem manual, mas com o vídeo disponível no próprio anúncio você consegue montar. É necessário ajuda de outra pessoa para montar (uma pessoa acho bem complicado). Chegou rápido e é idêntica ao anúncio. Ponto negativo: veio com manchas na lateral e já tentei limpar, mas não saiu. Say Barreto

Comprei para ser um presente de dia das crianças, mas houve muito atraso, o prazo de entrega mudou 2x. A barraca é uma gracinha, ela é bem grande, nesse ponto eu adorei, porém achei o tecido dela bem fino. Ela é até simples de montar, vem algumas varetas que é só encaixar na costura correta. Mesmo com o encaixe correto, ela fica bem frouxa ainda, o "piso" dela fica bem solto, eu acharia melhor se ficasse bem esticado. Mas enfim, pelo valor vale a pena para criança brincar, mas ela não é perfeita. Ah, apesar dela vir com uma malinha para guardar, ela não é portátil, precisa tirar todas as varetas para guardar novamente. Kah Garcia

É idêntica a foto. O material nãi é ruim, só é quente para o verão, mas minha filha amou. Aparecida

Grande e bonita, mas bem frágil. Na primeira semana já rasgou na lateral. Mas dá pra usar. Paula

