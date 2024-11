'É como se não tivesse nada': o que diz quem usou a camisinha pele com pele

Quem procura novas sensações na relação sexual, vai gostar dessa oferta que o Guia de Compras UOL encontrou: a camisinha pele com pele, da Jontex, promete mais sensibilidade com proteção mais fina do que os preservativos comuns.

De acordo com a marca, o preservativo é lubrificado e com estimulação aumentada, além de ser ideal para quem tem alergia, já que a composição da camisinha não leva o látex. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Jontex sobre o preservativo?

Ultra fino, prometendo mais sensibilidade;

Aroma suave;

Não contém látex;

É lubrificado e ajuda a evitar irritações;

Possui formato anatômico;

Disponível em embalagens de 2 ou 4 unidades, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

O preservativo possui nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) na Amazon. Segundo os consumidores, as principais vantagens da camisinha são a alta sensibilidade e a proteção, especialmente para pessoas com alergia ao látex, material frequentemente utilizado nas camisinhas.

Esses preservativos são ótimos, realmente a sensação é como se não estivesse usando. Muito confortável. Jânio Limma

É o melhor [...] Só uso deles e é como se você não tivesse com nada, a sensação de tão fino que é! Igo S

Muito boa, realmente é bem fina. O que me chamou atenção foi a questão de não causar alergia. Protege bem, eu e meu marido só usamos dela. Fernanda

Minha questão primária é a alergia a látex, o que me fez testar essa e deu certo, não possui látex e não dá alergia. A segunda questão é a sensibilidade, ela realmente cumpre o que promete. A sensação é quase a mesma que se não estivesse usando. O parceiro também disse o mesmo. Em um ato demorado, talvez seja necessário trocar, pois ela fica frouxa depois de uns 20 minutos. Também vale notar que ela é um pouco mais larga que o normal. Talvez incomode se a pessoa for de menor diâmetro. No geral, vale 100% a pena. Gostei muito. Já comprei inúmeras vezes. Lytton Fernandes

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, os consumidores criticaram a fragilidade do material da camisinha e mencionaram não perceber a sensação fina prometida. Confira:

A camisinha tem um material bem frágil. Se você já teve a experiência de romper um preservativo comum, não compre esse. Mesmo colocando de maneira adequada o atrito não é muito bom para esse material, claro, essa é minha experiência. Custo-benefício não tem. O item é caro pra uma quantidade pequena. Gabriel

Não vi diferença dessa pras normais tradicionais, só mais cara mesmo. Victor Souza

Acreditei que era melhor, mas não é. Então, melhor comprar a extra fina que não vem nessa caixa, sai mais barato e o resultado é semelhante. Orildo

Preservativo normal, não é fino. Existem outras marcas muito mais finas que essa. Preço caro por nada. Diego

