Dados sólidos dos EUA continuam a remodelar visões do Fed sobre ritmo e extensão de cortes de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Dados econômicos e de inflação fortes dos EUA divulgados nesta sexta-feira continuaram a remodelar o debate entre os formuladores de política monetária do Federal Reserve sobre o ritmo e a extensão dos cortes de juros, com investidores reduzindo ainda mais suas expectativas de redução das taxas na reunião de dezembro do banco central.

Na mais recente rodada de comentários sobre a política monetária dos EUA, as autoridades do Fed continuaram a expressar sua confiança de que a inflação está sob controle e permitirá que o banco central reduza sua taxa de referência ao longo do tempo, passando da atual faixa de 4,5% a 4,75%, um nível considerado desestimulativo a gastos e investimentos, para uma configuração mais neutra.

No entanto, a rapidez com que isso acontecerá e o nível que representa "neutro" continuam em debate, com o presidente do Fed, Jerome Powell, dizendo na quinta-feira que a força contínua da economia significa que o Fed poderá ir com calma na discussão.

Os sinais de crescente hesitação em relação ao que, há um mês, eram as expectativas de uma rápida sequência de cortes no próximo ano, ocorrem em um momento em que uma grande mudança política está em andamento após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial da semana passada, com Wall Street tentando conciliar o que vê como novas pressões inflacionárias que surgirão no próximo ano, à medida que o novo presidente republicano pressiona por cortes de impostos, tarifas mais altas e repressão à imigração.

Até o momento, as autoridades do Fed têm relutado em dizer que estão levando isso em consideração, mas os investidores já estão e as apostas do mercado sobre a rapidez e o valor do corte das taxas pelo Fed diminuíram na última semana.

A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse nesta sexta-feira não ver grande urgência em reduzir as taxas, mas não descartou outro corte na próxima reunião do Fed, em 17 e 18 de dezembro.

"Eu certamente não tiraria dezembro da mesa. Mas, novamente, não estamos em um caminho predefinido e, portanto, analisaremos cuidadosamente os dados e veremos o que faz sentido quando chegarmos" à próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, disse ela à Bloomberg TV.

DADOS SURPREENDEM PELO LADO POSITIVO, NOVAMENTE

Os dados que chegaram na manhã de sexta-feira continuaram mais firmes do que o esperado, com fortes vendas no varejo e aumento dos preços dos produtos importados. Após os dados, os investidores reduziram as apostas em um corte nas taxas de dezembro para cerca de 60% de chance, em comparação com cerca de 70% na quinta-feira.

Em entrevista à CNBC, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que uma série de números recentes, incluindo um fraco relatório de empregos de outubro, pode ter sido influenciada por tempestades e greves, e observou que um salto anterior nos custos de importação provou ser um mero "solavanco".

Sua expectativa geral é de que a inflação continue a cair em direção à meta de 2% do Fed, reconhecendo que um indicador importante, o índice de preços das despesas de consumo pessoal sem os custos de alimentos e energia, continua "muito alto", com uma estimativa de 2,8% para outubro.

"Enquanto continuarmos progredindo em direção à meta de inflação de 2% nos próximos 12 a 18 meses, as taxas serão bem mais baixas do que são agora", disse Goolsbee.

Mas se as autoridades do Fed discordarem sobre onde veem o ponto de parada "neutro", "faz sentido começar a desacelerar em algum momento a velocidade com que se chega lá, apenas para descobrir... estamos no ponto neutro, estamos chegando perto?"

Em um conjunto de projeções econômicas divulgadas em setembro, as autoridades monetárias do Fed previram, na média, que a taxa de política cairia para 2,9% em algum momento de 2026. Os investidores em contratos vinculados a essa taxa agora preveem que as taxas permanecerão até um ponto percentual mais altas do que isso.